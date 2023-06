Alan Pulido analiza reforzar a Chivas o Cruz Azul

Guadalajara, México.- Alan Pulido reconoció que analiza las ofertas que tiene para regresar a jugar al futbol mexicano.

Tanto Chivas como Cruz Azul son los equipos que han mostrado interés en el delantero del Sporting Kansas City, de la MLS.

"Sé qué hay propuestas, que hay equipos interesados en mí en México, mi representante lo está analizando y estamos viendo la mejor opción", mencionó Alan Pulido en conferencia de prensa.

"Estamos teniendo pláticas para ver qué va a pasar en el futuro y no hay nada concreto todavía, vamos a ver qué pasa en estas semanas, en este tiempo. Yo estoy enfocado en trabajar para mí y hacer lo mejor posible, ya sea en Sporting Kansas o en cualquier equipo de México. ", agregó.

Alan Pulido fue campeón de Liga MX con las Chivas en el torneo Clausura 2017 y campeón de goleo en el Apertura 2019, su último torneo como rojiblanco para después fichar con su actual club estadounidense.

El ex delantero de las Chivas ha marcado 7 goles y ha dado 1 asistencia en 15 partidos con el Sporting Kansas City.

"Estoy contento por mi buen momento, después de un año, de tanto tiempo que no me tocaba jugar (por lesión) ahora regresar y marcar goles y ayudar a mi equipo para mí es importante. Estoy enfocado en recuperar la mejor versión y cada vez me siento mejor en el campo, con más confianza y para un delantero siempre es importante marcar goles", señaló el delantero.