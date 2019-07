Alaphilippe vuela en la contrarreloj del Tour

Francia.- El francés Julien Alaphilippe se impuso por sorpresa, vestido de amarillo, en la contrarreloj de Pau, decimotercera etapa del Tour de Francia, por delante del británico Geraint Thomas, y afianzó su posición de líder.

El ciclista del Deceuninck fue el más rápido en los 27.2 kilómetros disputados en Pau, 14 segundos más rápido de Thomas, defensor del título, y 36 por delante del belga Thomas de Gendt y del colombiano Rigoberto Urán.









Ahora tiene 1.26 de ventaja sobre el ciclista del Ineos a la espera de que llegue la alta montaña.

"Es algo increíble, estoy muy contento. Sin querer ser pretencioso, pensaba que podría mantener el maillot amarillo, pero no ganar la etapa ante especialistas como Geraint Thomas", aseguró el ciclista del Deceuninck.

He superado mis límites, creo que el maillot amarillo me ha impulsado. El recorrido no me iba mal, sobre todo en la primera parte, donde lo he dado todo, pero en la segunda creo que me he superado. No tenía nada que perder", afirmó el ciclista, que tiene una renta de 1.26 sobre Thomas, defensor del título.