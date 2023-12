Alegna, feliz por su Año

Chihuahua.- En 2023, Alegna Aryday González Muñoz, protagonizó una consecución de éxitos que la mantienen en la élite de la marcha nacional e internacional, “estoy contenta por todo lo que hice a lo largo de estos meses”, mencionó la especialista en 20 kilómetros.

La marca olímpica, obtenida en marzo pasado en “Dudinska 50” en Dudince, Eslovaquia, fue uno de sus logros más destacados de este año, pues aunado a dicho registro que la dirige a sus segundos Juegos Olímpicos, y la cosecha de medallas internacionales, la chihuahuense cerró este año con el segundo lugar en el Tour Mundial de Marcha Atlética de la World Athletics.

“Es un resultado que me pone feliz, fue una gran manera de cerrar el año y refleja todo el trabajo de 2023, no es de una sola competencia, sino de todas las que tuve donde logré acumular puntos, gracias a la regularidad que tuve durante todas ellas para poder obtener este segundo lugar”, comentó en entrevista a la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

“Fue un año de muchas cosas buenas, pero también de otras que no me agradaron tanto, pero todo lo tomo como aprendizaje y trato de ver el lado bueno de las cosas; me pone contenta todo lo que hice a lo largo de los meses, partiendo de mi marca para los Juegos Olímpicos, también estuvo en mejora constante mi tiempo personal, para saber dónde estoy posicionada y adonde quiero llegar”, agregó.

Alegna González, quien es parte del equipo del entrenador nacional Ignacio Zamudio, mantiene concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), tuvo la oportunidad de mantener su preparación rumbo a París 2024.

“Tuve la oportunidad de asistir a muchas competencias internacionales y eso me sirve como fogueo, todo eso hizo que fuera un gran 2023 para mí, también el estar dentro de un equipo exitoso, estoy agradecida de nuestro entrenador porque siempre ha sido una guía y apoyo en todas las situaciones, cada día, en cada entrenamiento y competencia, es un ejemplo a seguir”, compartió.

Mejorar su quinta posición obtenida en Tokio 2020, estar rodeada de su

familia y no tener ninguna lesión, son los tres deseos que la marchista tiene para el 2024, y aseguró que, tras una temporada atípica, al ser más larga de lo habitual, sumó experiencia y sentó las bases para un exitoso año venidero.

“Mi debut olímpico en 2021 lo tomo como una buena experiencia, el saber que gracias a eso he madurado y que en 2024 puedan ver una Alegna diferente, mucho más preparada y adaptada a la prueba de 20 kilómetros, es un trabajo constante, estoy lista para lo que viene, una temporada tan larga y pesada, fue un reto, pero con trabajo se puede lograr grandes cosas”, puntualizó.