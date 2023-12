Alejandra Valencia pone la mira en París

CDMX.- Alejandra Valencia ya colecciona podios mundiales individuales y por equipos y también presume una presea olímpica mixta, el bronce en Tokio 2020, al lado de Luis Álvarez.

Pero su puntería quiere acertarle a la prueba en solitario y también grupal en el Tiro con Arco de París 2024.

La tricampeona de Juegos Panamericanos y ganadora de Premio Nacional de Deportes 2023, ya conoce la sede olímpica y eso la anima más para estar enfocada en ese blanco que le permita regresar al Olímpico, sin presionarse por nada ni por nadie.

"Si la prensa quiere verlo como presión que lo hagan, para mí no lo es. Yo me centro en lo que tengo que hacer, enfocarme en lo que importa sin poner atención en lo que me va a ayudar", asevera la arquera con la franqueza que caracteriza a los sonorenses.

"Nos tocó estar en el Preolímpico y se ve espectacular la sede de París 2024 donde va a ser (la competencia olímpica). Obviamente quiero otra medalla, repetir (podio), no solo en mixto, en individual y equipo también. En equipo venimos buscándola desde Londres 2012 y no se nos da, pero ya estamos trabajando para eso", advirtió quien está considerada actualmente como una de las más destacadas del ciclo olímpico.

No por nada, World Archery la incluyó este año en su lista de exponentes para contender por el título de Arquera de 2023, además de ocupar el tercer lugar del Ranking Mundial. La hermosillense de 29 años tiene seis medallas mundiales, entre individual y por equipos (4 platas y dos bronces).

Valencia tuvo un par de semanas de vacaciones en noviembre, tras los Panamericanos de Santiago, y actualmente está en entrenamientos normales para encarar la próxima temporada, empezando por el selectivo que definirá al equipo olímpico.