Alemanes se tapan la boca como protesta en Qatar

Agencia Reforma

Doha, Qatar.- Como una manera de decir "no nos dejan hablar", los jugadores titulares de Alemania contra Japón se taparon la boca en la foto previa al partido.

Los 11 elementos teutones se llevaron la mano derecha a la boca para salir ante las cámaras en el Estadio Internacional Jalifa.

En días recientes, la FIFA prohibió a varias selecciones, entre ellas la de Alemania, usar el brazalete con el lema 'One Love', que apoya a la comunidad LGBTQ+.

Esta situación afectó al futbol alemán. Rewe, gigante cadena de supermercados, decidió cortar su vínculo contractal como sponsor de la Federación Alemana, debido a que Neuer finalmente no se pondrá el brazalete 'One Love'.

El brazalete llevaría los colores del arcoíris.

Las siete federaciones europeas, incluida Alemania, que planearon llevar un brazalete de colores contra las discriminaciones renunciaron el lunes por la amenaza de "sanciones deportivas" de la FIFA que no fueron precisadas. Una posición muy criticada en Alemania, donde mucha gente pidió a sus futbolistas desafiar la prohibición.

No obstante, Nancy Faeser, ministra interior de Alemania, lució el brazalete 'One Love' desde las gradas del Estadio y estuvo acompañada del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) dijo en un comunicado: "Queríamos utilizar el brazalete de capitán para defender los valores que mantenemos en la selección alemana: la diversidad y el respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que se oyera nuestra voz".

"No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es así. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz. Mantenemos nuestra posición".