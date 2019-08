Alexis Vega despierta interés del Benfica

Guadalajara.- El estratega de Chivas, Tomás Boy, destacó las grandes cualidades de Alexis Vega y reveló que llamó la atención del estratega del Benfica, Bruno Lage, tras su buen accionar en la International Champions Cup.

"Alexis Vega ya lo dije. En los juegos de pretemporada hablaba con el entrenador del Benfica y me preguntaba cómo se llamaba este chico y le dije que era seleccionado nacional. Tiene muchísima calidad, por supuesto que me deja pensando y también deja pensando a los que juegan en su lugar”, señaló

El técnico Rojiblanco reconoció que tras la actuación de muchos elementos de esta noche como: Alan Cervantes, Fernando Beltrán y Alexis Vega, tiene muchas dudas por ahora, además de la expulsión de Miguel Ponce, quien no verá actividad el próximo sábado ante el Atlético de San Luis.

“Todavía tengo mañana y pasado para decidir qué hacer. La competencia es buena, pero no sé todavía qué va a pasar, tengo que hacer cambios porque Miguel Ponce está expulsado y tengo que ver quién puede trabajar en esa zona, pero, por ejemplo, me dio gusto el trabajo sensacional de Jesús Sánchez; sumamos a un jugador más para poder trabajar”, agregó.

Al final, Boy Espinoza enfatizó en que tienen calidad y plantilla para pelear por ambos torneos, por lo que pese a que no son favoritos, buscarán ser protagonistas en ambas competiciones.

“Queremos jugar y ganar los dos torneos, no está mal que lo diga, posiblemente no seamos los favoritos de nadie, pero queremos hacerlo, queremos ser protagonistas en la Liga y no hay pretextos”, concluyó.