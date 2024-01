Alexis Vega sale de Chivas; jugará con el Toluca

Guadalajara, México.- El ciclo de Alexis Vega en las Chivas concluirá con su salida del equipo en el arranque del torneo Clausura 2024.

De acuerdo a una fuente consultada por CANCHA, Chivas y Toluca tienen un acuerdo para que el ex delantero rojiblanco regrese a jugar con el equipo escarlata.

El contrato de Alexis Vega con las Chivas vence en junio de 2024 y anteriormente no hubo acuerdo con el futbolista para ser negociado con otro club, situación por la que el ex "10" del Rebaño fue separado del equipo y no entró en los planes deportivos del Guadalajara durante el actual semestre.

En las últimas semanas, Alexis Vega no fue tomado en cuenta por el entrenador Fernando Gago para disputar los partidos amistosos durante la pretemporada, tampoco fue convocado en el primer partido del torneo contra Santos, y el jugador entrenaba por separado en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

Alexis Vega jugó 10 torneos con las Chivas, donde registró 28 goles y dio 27 asistencias. En reiteradas ocasiones se vio involucrado en actos de indisciplinas, tanto con el director deportivo Ricardo Peláez y con el actual directivo Fernando Hierro.

Vega fue separado momentáneamente del equipo por infringir el reglamento interno del club.