Algodoneros campeón; se corona por 14ta vez

Chihuahua.- Los Algodoneros de Delicias vencieron este domingo 8-3 a los Indios de Juárez, con lo que ganaron tres juegos en fila, y así superaron en siete juegos a la tribu en la serie final de la Liga Estatal de Beisbol.

Esto le valió a Delicias el conseguir su 14to título en su historia, y el primero desde el 2010.

Iván Gándara empujó cuatro carreras y fue clave para atacar los pitcheos de Jesús Huerto, quien además salió muy descontrolado, pues regaló cuatro pasaportes en tres innings y un tercio de labor.

Por su parte, Ismael Tijerina trabajó seis entradas y dos tercios en las que permitió dos carreras. Mario González entró al relevo y lanzó los innings restantes, lo que le valió el salvamento a pesar de la diferencia de carreras.

Miguel Ángel Holguín conectó además cuadrangular solitario y Luis Eduardo García empujó par de carreras en una noche redonda para Delicias, que el sábado de la semana anterior estaba abajo 3-1 en la serie.

Sin embargo los Algodoneros ganaron el juego 5 el domingo 15 de septiembre y ya no volvieron a perder la serie.

La pizarra se movió en el amanecer del juego cuando Eudor García conectó un sencillo productor para que James Cubillos dejara su huella en la goma en la primera entrada y poner el score 1-0 para la tribu. Delicias logró empatar la pizarra con una carrera de Miguel Holguín, remolcada por Ulises Baca con un sencillo en la segunda entrada. Los Algodoneros se pusieron al frente en el cuarto capítulo con un racimo de tres carreras, ventaja que ya no soltarían para consumar el título.

Primero Iván Gándara realizó un imparable para remolcar dos carreras, una por parte de Ulises Baca y otra de Misael Meza para poner el pizarrón 3-1.

Los spikes de Omar Jaramillo lograron pisar el pentágono luego de un hit de Luis Eduardo ‘La Changa’ García y de esta manera terminó el cuarto episodio con ventaja para los de la Tercera Zona de 4-1.

Esto provocó que el manejador Eduardo ‘Walo’ Rivera bajara del montículo a Jesús Huerta para que en su lugar subiera Daniel Díaz. Huerta tuvo un saldo de cuatro carreras recibidas y tres ponches, además de adjudicarse la derrota.

En el quinto rollo la tribu descontó una carrera con un imparable de Miguel Rodríguez para que Kevin García llegara a home y pusiera el score 4-2.

La novena naranja de nueva cuenta realizó un racimo de tres anotaciones para comenzar a sentenciar el encuentro en ese mismo episodio.

Miguel Holguín conectó un cuadrangular para realizar la quinta carrera de los locales. Luego Iván Gamero pisó el plato después de ser empujado por Misael Meza con un doblete. Un wild pitch del lanzador Eduardo Molina le permitió a Ulises Baca aumentar la ventaja 7-2 para los Algodoneros.

Los Indios realizaron una carrera más a su cuenta en el séptimo rollo en una jugada de pisa y corre de Rodolfo Soto, luego de un fly de sacrificio de Cubillos y el score señalaba 7-3.

Carlos Rubio fue el encargado de realizar la última carrera del campeonato en la octava entrada en una jugada de pisa y corre con un elevado de Iván Gamero.

Los Indios perdieron su sexta final de la década y su sequía continúa, pues no han ganado el título desde el año 2000.

Los Algodoneros habían perdido tres finales desde su último campeonato, incluyendo la del año pasado, cuando cayeron en siete juegos ante los Manzaneros de Cuauhtémoc.