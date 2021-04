Alista debut sobrino del 'Canelo'

Emilio de la Cruz / Agencia Reforma Emilio de la Cruz / Agencia Reforma

Guadalajara— La sangre lo llamó. Ni el futbol, el americano o el basquetbol terminaron por convencerlo, fue finalmente en el ring donde Johansen Álvarez visualiza ganarse un nombre en el deporte mundial, tal como su tío "Canelo".

El pugilista, de 17 años y de peso Superpluma, comenzará el 19 de junio en el Estadio Jalisco con rival por confirmar, a escribir su propia historia en el boxeo profesional.

"Contar con el apellido (Álvarez) es mucha responsabilidad, pero lo tomo de buena manera para dar un buen espectáculo y representar muy bien el legado de la familia", contó Johan a CANCHA.

"Es algo increíble tener a Chepo (Reynoso) en mi esquina, a Marcelo (López), a mi papá, a mi tío Saúl, saber que tengo todo su apoyo es muy sentimiento muy chido y especial que siento en mi corazón".

Hasta hace dos años vivía en Estados Unidos. Su madre fue jugadora semiprofesional de futbol soccer y él comenzó a practicar el mismo deporte, posteriormente probó con el americano y el basquetbol.

Pero cuando asistió a una pelea del "Canelo", comenzó a germinar la semilla familiar del boxeo.

"Empecé a ver en sus estados (en redes sociales) que tenía ganas de boxear. Cuando vi que tenía la seriedad para el deporte me lo traje aquí a Jalisco, que es de donde salimos la dinastía Álvarez", recuerda su papá Gonzalo, quien también fue boxeador.

Desde hace dos años, el heredero de la Dinastía inició su carrera amateur con 23 peleas, todas ganadas.

"Me vine a México porque es algo que quiero hacer de verdad. Dejé a mi mamá y hermanos, es lo que más me ha dolido, pero todo sacrificio tiene su recompensa y estoy dispuesto a hacerlo", compartió.

El gimnasio Julián Magdaleno lo recibió, como lo hiciera 17 años atrás con Saúl Álvarez.

"Entrenar aquí es un orgullo, de aquí han salido muchos campeones mundiales, a parte de que es un lugar muy humilde, todos no la llevamos bien, somos amigos, nos apoyamos mutuamente. Me siento como en casa", contó el joven.

"No llega a afectarme (la sombra del "Canelo"). Si llego a perder una pelea, a todos nos puede pasar. A Muhammad Ali le pasó, a Mike Tyson, al propio Saúl. Es algo que tengo muy claro que a pesar de que sea su sobrino puedo llegar a fracasar, pero estamos echándole todas las ganas para que eso no llegue a pasar", afirmó.

Boxeador, mesero y estudiante

Entrenar, trabajar y estudiar forma parte de las rutinas de Johansen Álvarez.

"Hace poco tenía un negocio de agua fresca y ahora estoy trabajando de mesero en un restaurante. Estoy en la preparatoria nocturna, es sólo los sábados, pero quiero seguir estudiando porque me gusta mucho el tema de los negocios. Quiero ser inversionista, emprendedor, tener empresas o algo por el estilo", contó Johan.

"Los consejos más grandes que me han dado en mi familia y que me van a servir hasta que me muera es que sea disciplinado y que sea gente de bien. Que valore mucho las cosas, que sea paciente, que nunca desenfoque lo que tengo en la mente".

'Tu tío no se va a meter al ring'

Chepo Reynoso le dice a Johansen Álvarez que él tiene una gran ventaja sobre tu tío Saúl Álvarez y el joven pugilista de 17 años se sorprende.

Mientras Johan nacía, el campeón mundial de la CMB y la AMB conoció a su mentor.

"(Johan) se me queda viendo y me pregunta por qué. Pues porque hace 17 años que llegó tu tío al gimnasio no teníamos ni la misma experiencia, ni las mismas relaciones, capacidades, en fin, y ahora tenemos más para ofrecértela a ti, así que tú tienes más ventaja, le digo", compartió Reynoso a CANCHA.

El entrenador continúa su legado con la dinastía Álvarez al ser el mánager de Johan, a quien considera se encuentra preparado para encarar su inicio en el profesionalismo.

- ¿Qué condiciones observa en Johan?

Es un muchacho disciplinado, que es lo más importante en cualquier cosa que emprendas. La disciplina, la responsabilidad, pero aparte es talentoso, aprende lo que se le enseña y lo desarrolla en el ring, y tiene muchas ganas de ser alguien en el boxeo. Tiene muchas cosas que se conjugan para pensar que hay material para algo importante. Él puede llegar hasta donde se lo proponga, siempre y cuando no vaya a perder esa esencia.

- ¿Qué le inculca a los boxeadores?

Primero que nada, el respeto. A todo y más que a nada, a tu profesión, que la respetes porque es la que elegiste, porque es muy peligrosa y respetar es entregarte por completo a lo que te pide la carrera boxística. Si eres respetuoso de eso, seguramente las cosas te van a salir bien y no habrán excusas cuando lleguen las derrotas. Sabes que tienes que estar bien preparado cuando lleguen las peleas, es lo que le hacemos saber a los muchachos, los peligros que hay en el boxeo. Nosotros somos exigentes porque sabemos lo que se está jugando en cada pelea, no podemos prestarnos a las irresponsabilidades.

- ¿En qué se asemeja Johan a su tío Saúl?

Todos los Álvarez son muy fuertes y este muchacho no es la excepción. La disciplina y la sencillez. Yo le digo: 'es una responsabilidad muy grande el apellido que estás cargando, y más que nada, el prestigio de Saúl. Tu tío a la hora de la hora no se va a meter al ring a quitarte los golpes'.

Tienes que ser tú, prepararte y aprovechar el apellido como un escaparate, pero la responsabilidad es tuya y en peso muy grande, imagínate que dejes mal parado a los Álvarez.

FRASES

"Me defino como un boxeador contragolpeador que sé mover la cintura muy bien. Sé trabajar las cuerdas, similar a Saúl. Admiro su disciplina y esfuerzo, eso habla por sí solo arriba del ring. En el boxeo todos mis tíos son un buen ejemplo para mí y son mis ídolos".

Johansen Álvarez

Boxeador y sobrino del "Canelo"

"Tiene mucho talento, escucha, se mueve, contragolpea, está fuerte, es muy disciplinado. Cuando él empieza con los golpes de poder, ahí es donde notamos que tiene ese talento. Sobre todo cuando es contragolpeo, lo saca muy natural y es algo que mi hermano (Saúl) hace bien".

Gonzalo Álvarez

Boxeador y papá de Johansen

"El muchacho está consciente (de la responsabilidad) y nosotros también estamos confiados en él, esperamos que el día de su debut sea afortunado".

José Chepo Reynoso

Mánager de Johansen Álvarez

EN CIFRAS

*23 victorias en amateur

*0 derrotas de Johan

*17 años tiene Johansen Álvarez