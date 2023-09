Alistan serie sobre la vida de Tom Brady

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Dos de los mejores guionistas de Hollywood alistan una serie sobre la vida de Tom Brady, una de las leyendas de la NFL.

Eric Johnson y Paul Tamasay, quienes estuvieron nominados al Óscar por la película "The Fighter" (El Peleador), están confeccionado la historia que llevará por nombre "The Patriot Way".

La pareja se basará en el libro "La Historia interna de la lucha por la redención de Brady", escrito por Casey Sherman y Dave Wedge, que en el 2018 fue uno de los 12 más vendidos.

Sherman y Wedge narran el ascenso de Brady desde la selección de sexta ronda del Draft de la NFL hasta las siete victorias en el Super Bowl con los Patriotas, pasando por los escándalos de Aaron Hernandez, Spygate y Deflategate, además de las continuas batallas que tuvo con el entrenador en jefe Bill Belichick.

Ellen Goldsmith-Vein, de Gotham Group de Maze Runner, será la productora.

"Los Patriotas dominaron el panorama deportivo profesional durante 20 años, nuestra serie llevará a la audiencia al interior del Estadio Fortress Foxboro, para presentar las emocionantes e históricas victorias de remontada; el lado oscuro del éxito y la construcción de una cultura de ganar a toda costa", explicaron Tamasy y Johnson.

"Como periodistas, tuvimos un asiento en primera fila para ver todo el increíble drama que se desarrolló antes y después de que los New England Patriots ganaran su primer Super Bowl (en 2001)", mencionaron Sherman y Wedge.

"Es una historia rica, basada en personajes, que probablemente no se duplicará durante nuestra vida".

Los realizadores de la serie explicaron que Brady no está involucrado en la serie, y cuentan con el apoyo de varios abogados para enfrentar cualquier inconveniente.