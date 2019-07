Alonso Escoboza tiene otra oportunidad

Ciudad de México.- Tras su paso por Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso, Alonso Escoboza está ante una nueva oportunidad en la Primera División. Los Gallos del Querétaro le abrieron las puertas al mediocampista de cara al Apertura 2019, en una demostración de confianza en que pueda recuperar su mejor versión en el terreno de juego.

Una lesión lo alejó durante año y medio de las canchas. El volante explicó que confía en que ese trago amargo lo convertirá en un mejor futbolista.

"Yo visualizo esta posibilidad muy buena, porque física y mentalmente me siento muy bien. Me siento un jugador diferente al de antes, me había costado superar una lesión que tuve, justo antes del mundial que me tuvo parado mas de un año y me costó retomar mi ritmo futbolístico. Hoy aún siento que puedo llegar a ser mejor futbolista”, detalló el refuerzo de Gallos para el Apertura 2019.

Rumbo a Brasil 2014, Miguel Herrera fue el técnico encargado de dirigir al Tricolor en el repechaje. Ahí apareció Escoboza, quién dejó detalles de su talento. Cinco años después de esa breve pero esperanzadora aventura, en el jugador aún existe ilusión por vestir la camiseta nacional.

"Obviamente en mi mente está regresar a la selección. Cuando me pasó fue algo increíble. Aún lo sigo soñando. Puedo tener nuevamente la oportunidad, siempre y cuando me siga preparando, mientras haga un buen torneo. Esa oportunidad va a llegar y, si es así, trataré de aprovecharla”.