Alpine y su evolución dentro de la Fórmula 1

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Alpine F1 Team inició su camino en la Máxima Categoría en 2021 con el regreso del bicampeón Fernando Alonso.

El equipo es prioridad de Grupo Renault, nombre que estaba registrado en la lista de Constructores de la categoría reina del automovilismo, sin embargo, se optó por cambiar de logo y nomenclatura por la marca francesa Automobiles Alpine, que se quedó con los derechos.

Renault fue una escudería y motorista fundamental en el Gran Circo a partir de los años 70 con el legendario motor turbo que resultó un dolor de cabeza para el piloto Jean-Pierre Jabouille.

A partir de 1986, la escudería se dedicó a fabricar motores para sus clientes, decisión que cambiaron en 2002 al adquirir al equipo Benetton y firmar a los pilotos Jenson Button y Jarno Trulli para su alineación.

Un año después, apareció en escena el joven español Fernando Alonso, pieza fundamental para la época dorada de la escudería francesa.

En 2005 y 2006, el asturiano se consagró bicampeón de la Fórmula Uno y Renault el bicampeonato en Constructores.

Sin embargo, la felicidad no sería eterna y en 2007, con el cambio de neumáticos Michelin a Bridgestone y la partida de Alonso a McLaren, Renault no encontró el rendimiento en su monoplaza y no ganó ninguna carrera en aquella temporada.

En cuestión de números, los de Enstone pueden presumir de 351 Grandes Premios disputados, 102 podios, 35 victorias, 51 pole positions y 31 vueltas rápidas.

Ya en la presente década, la dupla que se presentó con el asturiano, (tras su retiro en 2018 y regreso hace dos), y el francés Esteban Ocon parecía que daría frutos rápidamente siempre y cuando el monoplaza estuviera a la altura.

En la temporada 2021, llegaron los primeros puntos. Emilia-Romaña fue el escenario donde ambos bólidos entraron al Top 10.

En el GP de Hungría de esa campaña, y después de varios percances de los líderes Lewis Hamilton, de Mercedes y Max Verstappen, de Red Bull, Ocon tomó la punta y se agenció su primera victoria, en la que colaboró Alonso al evitar el rebase del W12 de Hamilton, que apuntaba al triunfo.

La recompensa al esfuerzo del español se reflejó en su podio del tercer puesto en Qatar, algo que no le sucedía desde 2014.

En 2022, las salidas de Marcin Budkowski, de la dirección ejecutiva y del ex campeón Alain Prost, ocasionaron altibajos en el comienzo de la campaña, aún así lograron reponerse y escalar hasta el cuarto puesto de Constructores y ser el "mejor del resto".

CONÓCELO:

Nombre: BWT Alpine F1 Team

Fundador: Jean Rédélé

Fábrica: Enstone, Reino Unido

Primer GP: Bahréin 2021

Temporadas: 2

Campeonatos Constructores: 0

Campeonatos Pilotos: 0

GPs: 44

Victorias: 1

Pole Positions: 0

Vueltas Rápidas: 4

Podios: 2

Puntos: 328

Redes Sociales: Twitter/Instagram/Facebook: @AlpineF1Team

ENTÉRATE

La marca mexicana de chicles, Canel's, volvió como patrocinador oficial con Alpine para la temporada 2022.

Con Renault, la empresa potosina ya había firmado un acuerdo en 2016 para aparecer en el monoplaza.

Es Fernando Alonso 'multitask'

Fernando Alonso es considerado un piloto todo terreno, ya que ha participado tanto en la F1, IndyCar, como en carreras de resistencia como las 24 Horas de Daytona y Le Mans y en el Rally Dakar.

Donde sigue dejando su legado es en la Máxima Categoría, ya que es el corredor más longevo de la parrilla actual, con 41 años, y le lleva 20 años de diferencia al más joven, el australiano Oscar Piastri.

Su edad se traduce en experiencia, confiabilidad y habilidad, ya que ha demostrado que pese a no contar con un monoplaza competitivo, su estilo de pilotaje puede ayudarle a alcanzar la zona de puntos y podios.

Con Renault hizo una mancuerna increíble al ganar los títulos de 2005 y 2006.

El asturiano arribó al equipo francés en 2002 después de completar su primer año con Minardi.

La primera victoria fue en el GP de Hungría de 2003, le siguieron 3 podios más y un total de 55 puntos.

Una temporada después escasearon los primeros lugares, pero fue necesario el sacrificio para establecerse en la parte alta del Campeonato de Pilotos.

En los siguientes dos años explotó el potencial de Alonso con 14 victorias, 29 podios en 37 carreras, 267 puntos y dos coronas mundiales.