Álvaro Dávila deja la presidencia de Monarcas

Morelia.- Álvaro Dávila Alanís ha dejado de ser el presidente de Monarcas Morelia, el directivo, que hoy se despidió en la asamblea de dueños de la Liga MX, estuvo en el cargo desde 1997, año en el que Grupo Salinas adquirió la franquicia michoacana.

Durante su gestión, Dávila vivió buenos y malos momentos, Morelia consiguió un campeonato de liga en el año 2000, el único en su historia, una Copa MX, además de tres subcampeonatos de liga en 2002, 2003 y 2011.

Monarcas Morelia ha sido una grata sorpresa en la liguilla, luego de clasificarse a semifinales tras eliminar a León, el directivo bajó al vestidor y visiblemente emocionado le dedicó unas palabras al grupo, donde dejó entrever lo que sería su futuro.

"Estoy cumpliendo 22 años en el futbol, creo que nunca me había sentido tan identificado con un grupo tan entregado y del cual me sintiera tan orgulloso, vale la pena lo que he vivido estos 22 años por este día que nos dieron, si me tuviera que ir hoy o mañana me voy satisfecho por ustedes, se los agradezco de todo corazón", momento que el propio Club hizo público en un video difundido en redes sociales.