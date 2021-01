Álvaro Dávila, nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul

Ciudad de México

De manera sorpresiva y mediante un video en sus redes sociales, el conjunto de Cruz Azul anunció la integración de Álvaro Dávila como su nuevo Presidente Ejecutivo, quien será el encargado de llevar las riendas del proyecto deportivo del equipo celeste, después de estar varios meses sin alguien al mando, tras la salida de Guillermo Álvarez Cuevas de la institución.

Durante su presentación Dávila se mostró agradecido de tomar el reto de uno de los equipos con mayor tradición en el balompié de nuestro país.

"Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul, el cual representa para mí no sólo un privilegio, sino también una gran responsabilidad, sabemos que no se entiende el futbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul que es uno de los equipos con mayor tradición y tiene una de las aficiones con mayor lealtad”, declaró.

Por otra parte, afirmó que una de las metas por las que se comenzará a trabajar en el equipo cementero, será en reactivar e impulsar el trabajo de las categorías inferiores para generar jugadores de la cantera.

"Uno de los principales objetivos será trabajar con los niños de este país para darles la oportunidad de que se integren a nuestros proyectos de fuerzas básicas, retomando la mística de esta gran institución”, manifestó.

Fuente: www.excelsior.com.mx