Ambición a tope

Eduardo Morán / El Diario

En excelente forma y condición dijo estar el campeón nacional de kickboxing, Jesús Rodríguez, para tomar parte en el Abierto Mexicano de esta disciplina que se llevará a cabo del 1 al 4 de junio en Cancún, Quintana Roo.

El torneo es avalado por la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Federación Mexicana de Kickboxing y se espera una participación de atletas de ring y de tatami en representación de 10 países, entre ellos Brasil, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Canadá y México.

De 35 años de edad y nacido en Ciudad Juárez, Jesús Rodríguez competirá en la categoría de -86 kilogramos.

“Me siento muy bien, en excelente forma y condición. Vamos con la actitud y la convicción de traer el campeonato, el cinturón del campeonato”, dijo Rodríguez antes de partir a Cancún.

El peleador fronterizo explicó que como no hay peleas pactadas, todavía no sabe contra quién va a pelear y cuántos combates va a tener.

Rodríguez empezó a practicar el kickboxing hace casi 20 años, pero por cuestiones de estudio o de trabajo en algunos momentos dejaba los entrenamientos.

“Ahorita ya tenemos dos años que volvimos a entrenar después de un receso de siete años y creo que vamos con todo”.

–¿Por qué decidiste practicar este deporte?

“Por mantener ocupada la mente en cosas buenas, aparte por la educación que debe ser integral, tanto académica como mental, física y espiritual; la educación debe englobar esos campos para que el individuo sea equilibrado”, respondió Rodríguez, quien también ha practicado judo y jiujitsu, pero considera al kickboxing como su fuerte.

El año pasado, Jesús conquistó el campeonato nacional de su categoría en la Ciudad de México, hazaña que había conseguido en el 2015 en Acapulco y en el 2010 también en la capital del país.

–¿Qué te ha dejado el kickboxing?

“Mucha satisfacción, alegría porque he ganado aunque también he perdido; hay de todo en la vida, se gana y se pierde, pero han sido más las victorias que he tenido. También por el entrenamiento que ha sido duro y puedo decir que ahorita soy uno de los mejores de México, con la condición y preparación de enfrentar a cualquiera del mundo”.

–¿Por qué recomendarías la práctica de este deporte?

“En primera para despejar la mente, porque una mente despejada y relajada piensa mejor y absorbe mejor el conocimiento, aparte de que lo mantiene a uno saludable ya que en todo momento se requiere tener una buena condición física para responder a los problemas de la vida, los que sean… se requiere tener una buena salud y una buena condición”.

Abierto Mexicano de Kickboxing

1 al 4 de junio 2023

Cancún, Quintana Roo

Nombre: Jesús Rodríguez

Fecha de nac.: 16 de agosto de 1987

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 35 años

Estatura: 1.80 m

Categoría: -86 kg