América será histórico sólo si gana la 14: Fidalgo

CDMX.- El América sólo será histórico si gana la 14, no si rompe récords, a juicio de Álvaro Fidalgo.

Las Águilas ya empataron la mejor racha del club en Torneos Cortos, de 8 victorias consecutivas en el Verano 1997, pero el mediocampista español sabe que nada de eso se recordará si no son campeones del Apertura 2022 en la Liga MX.

"No, eso es si conseguimos salir campeones, eso es lo que te deja en este club para el recuerdo, salir campeón, conseguir el título, todo lo que sea fuera de eso no creo que sea histórico, simplemente si consigues el título y eso podemos hablar de otra cosa, pero hasta este momento, no.

"Se trata de cada día mejorar, al final todos sabemos que la Liguilla es distinta al torneo, lo importante es acumular buenas sensaciones, que el equipo llegue en esta línea, enfocarse en cada partido como si fuera el último", comentó Fidalgo.

Ayer, América venció 3-0 a San Luis e incrementó su lista de víctimas en este torneo. Las Águilas presumen 29 goles, 8 de ellos firmados por el líder de goleo, Henry Martín.

Fidalgo destacó también el trabajo defensivo del equipo, al que el 3-0 le sienta bien, como ocurrió contra Pumas y Pachuca.

"Lo importante es que conseguimos otra victoria, que seguimos arriba con el objetivo de entrar a la Liguilla directos, otra portería a cero.

"El planteamiento que hizo San Luis fue muy distinto de lo que habían planteado los otros equipos, sí que al principio costó abrir las líneas que habían metido, la verdad, pero un pase increíble de Diego (Valdés) y una definición muy buena de Jona (Rodríguez), con el 1-0 cambió el partido, ellos ya tenían que salir más y dejar más espacios y ahí fue la clave del partido", comentó.

El sábado a las 19:00 horas, el América visita al Necaxa en el Estadio Victoria.