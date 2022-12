Ana Guevara sigue esperando 'convocatoria olímpica'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Pese a que la directora de la Conade, Ana Guevara, tiene instrucciones presidenciales de apoyar la candidatura mexicana para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040 hasta el momento no ha sido requerida para conocer más detalles del proyecto o integrar el denominado "Comité Promotor de México" que anunció el Canciller Marcelo Ebrard, principal impulsor de la misma.

Incluso, la responsable del deporte en el País, reveló que según información que le han hecho llegar, hasta el momento no se han formalizado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) las aspiraciones tricolores para volver a ser sede olímpica.

"Tuve una plática con él (Ebrard) y me hizo el planteamiento de este Comité que daría seguimiento al tema de la candidatura, entendiendo que no es un trámite que está desde el organismo que rige el deporte (la Conade), sino algo que nace en el Comité Olímpico Mexicano, y como gobierno lo tenemos que acompañar, pero no hay ningún avance", afirmó Guevara.

Estuvimos dándole seguimiento a las reuniones del COI y hasta donde tuvimos información no se presentó la candidatura de forma oficial, pero bueno nosotros estamos a la expectativa de lo que se decida y acompañaremos lo que sea subsecuente como gobierno y como responsable del deporte", expuso la funcionaria federal.

El 26 de octubre pasado Ebrard dijo que e 30 de noviembre se presentaría el Comité promotor, pero hasta el momento no se ha revelado ninguna información al respecto.

Garantiza Ana competencias a KADYS en 2023

La selección nacional de taekwondo tiene asegurada su participación en las competencias que otorguen mayores puntuaciones para el ranking olímpico y asegurar así el pase a París 2024 por esta vía, luego de que Carlos Sansores cierra el año como número uno de la categoría de más de 80 kilos.

La titular de la Conade, Ana Guevara, garantizó las giras competitivas en cualquier parte del mundo aunque aún no define en conjunto con la Federación Mexicana de Taekwondo los eventos puntuables a los que técnicamente conviene más acudir.

"Lo que se habla del equipo de taekwondo es grandioso (de cara a París) y ahora estamos valorando con la federación a cuáles eventos convendría que fueran avanzando. El caso de Sansores es muy importante que tenga todos esos puntos y prácticamente lo deja (por ahora) con un pie dentro de los Juegos Olímpicos lo cual es muy aplaudible. Tenemos que cuidar ese calendario y en el caso de Carlos poner más atención en trabajo físico", expuso la responsable del deporte nacional.

Sansores es campeón mundial en la categoría de más de 87 kilos y en el Grand Prix Final de KADYS, última competencia de 2022, terminó segundo, resultados que lo catapultaron a la cima del escalafón olímpico en los más de 80 kilos, que es la categoría olímpica. Los cinco mejores por categoría de este ranking acceden directo a París.

La funcionaria adelantó que México buscará ser sede de algunos filtros olímpicos, mundiales o continentales, en 2024 en beneficio de los deportistas tricolores que aspiren a integrar la delegación para la justa veraniega gala.

Guevara fue la invitada de honor en la Entrega del Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México que se entregó este miércoles en el Teatro de la Ciudad, en el Centro de la CD.