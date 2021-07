Ana Guevara sigue firme en el pronóstico de 10 medallas

Excelsior

Ciudad de México.- La titular de la Conade, Ana Guevara, dio un balance positivo para la delegación mexicana luego de seis días de competencia. México apenas suma una presea en el medallero con la obtención del bronce en Tiro con Arco Mixto.

Fue un gran aliciente que cayera la primera medalla en el primer día de actividad de los Juegos Olímpicos, históricamente nunca se había conseguido, son muchos puntos porque es la primera medalla mixta, en unos JO donde se abrió el deporte mixto.

"La primera medalla para un varón en el tiro con arco, fue un buen comienzo pero hay que esperar la participación del resto de los compañeros”, afirmó en entrevista con Adrenalina Excélsior.

Hace un par de semanas, Guevara sentenció que la delegación olímpica nacional cosechará por lo menos 10 medallas, afirmación que aún sostiene.

Sigo con ese sentimiento, sobre todo porque no me corresponde forzar o rectificar quien sí o quién no. Es un pronóstico fundamentado en las en estadística. Sin embargo, tenemos los imponderables de la competencia.

"En el Tiro con Arco femenil teníamos otras expectativas pero la naturaleza jugó, los factores no favorecieron al equipo pero hay que tener paciencia y sobre todo que ellos se diviertan, el trabajo difícil se hizo antes de llegar aquí, solo hay que llegar y ejecutar, son los Juegos Olímpicos”, manifestó.