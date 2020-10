Analiza 'Checo' unirse a Red Bull

Reforma

Guadalajara.- El piloto Sergio Pérez, quien está por finalizar su vínculo laboral con la escudería Racing Point, aceptó que Red Bull es una de sus opciones, pero no estaría dispuesto a ser el segundo piloto de la escudería, después Max Verstappen.

"Creo que el puesto número dos se da en la pista. Me sorprendería mucho si hubiera un equipo donde, cuando vienes, ya te dicen que eres el número dos. Me sorprendería eso, pero obviamente, no sé cómo funcionan las cosas en Red Bull", dijo Pérez.

"No los descarto pero creo que por el momento, hasta que no estén confirmados, son una opción" .

Pérez debe decidir pronto, porque solo le quedan dos alternativas para mantenerse en la Fórmula 1, que son Red Bull y Haas.

"Se acaba el tiempo, hay muy pocas oportunidades de permanecer en parrilla para el próximo año. Estoy analizando todas mis opciones posibles y no puedo tardar más", reconoció el piloto tapatío.

Y añadió: "Creo que hay un momento en el que te arriesgas, esperas a ver qué pasa, pero creo que la decisión está llegando a su fin", señaló Checo Pérez.