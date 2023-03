Analiza Salernitana renovar a Guillermo Ochoa

Agencia Reforma

Milán.- En club italiano Salernitana están considerando la opción de renovar al portero mexicano Guillermo Ochoa, dijo el director general del club, Maurizio Milán.

"¿Ochoa? Consideraremos si mantenerlo. Por fin hay una Salernitana que teníamos en mente junto al presidente: un grupo de chicos que pelean partido tras partido", dijo a Tutto Salernitana.

Hace unos días, Ochoa, que llegó a la Serie A tras el Mundial luego de no renovar con el América, sonó para equipos italianos como el Inter y AC Milán, aunque no ha pasado de reportes.

Por su parte, el arquero tricolor aseguró que se enfoca en estos meses.

"Estaba en el mejor equipo de México, y en el único que podía estar. Arriba de ahí, no hay más. Vino el Mundial, y el club no terminaba de pasarme una propuesta para seguir y yo tenía que ver mi futuro. No podía estar esperando tanto, y tras el Mundial, tuve que explorar otras opciones. Yo crecí viendo la Serie A y no dudé. No quería parar tras Qatar ni tener vacaciones. No me gustan y no tuve muchas en mi vida. Hablé con el club y acepté. Estaré seis meses, y luego veremos si algún otro año más. De momento, vemos estos seis meses. Es un sacrificio pues me vine sin mi mujer y tres hijos", dijo a Marca Claro.

El fin de semana pasado, Ochoa volvió a la titularidad tras dos partidos y se lució con hasta tres atajadas importantes en el encuentro, para que el Salernitana pudiera dejar atrás una mala racha de tres derrotas consecutivas.