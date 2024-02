Andreas Brehme, el defensa que anuló a Hugo Sánchez

Andreas Brehme ha dejado el mundo terrenal. El defensa de la Selección de Alemania es más recordado por su gol anotado de penal a Argentina para darle el título del Mundial Italia 90, pero cuatro años antes fue clave para evitar que México avanzara a Semifinales en México 86.

En aquel choque entre México y Alemania, Andreas Brehme, uno de los encargados en marcar a Hugo Sánchez, entonces figura estelar del Real Madrid y ya con dos trofeos Pichichi que lo acreditaban como máximo goleador en España, era el delantero en la mira de los alemanes.

La tarde del sábado 21 de junio de 1986 queda grabada en la mente del público mexicano que saboreaba la posibilidad que, por vez primera México se instalara en las Semifinales de una Copa del Mundo, es decir, ubicarse a un paso de la Final.

Era el partido de los Cuartos de Final entre México y Alemania a disputarse en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León ante 50 mil aficionados y una temperatura de 32 grados, ante una imponente Selección de Alemania dirigida por el legendario Franz Beckenbauer e integrada por jugadores reconocidos entre ellos, Andreas Brehme.

Al minuto 69, el técnico de México, Bora Milutinovic mandó a la cancha a Francisco Javier 'Abuelo' Cruz por un fatigado Rafael Amador.

El 'Abuelo' Cruz se dirigió de inmediato al área para estar atento al tiro de esquina que cobra Manuel Negrete y remató Carlos Muñoz, pero fue rechazado por la defensa. En el contrarremate, el 'Abuelo' dio la media vuelta y empujó al fondo de la portería de Toni Schumacher. Sin embargo, sin dudar, el árbitro colombiano Jesús Díaz anula la acción por una falta previa de Hugo Sánchez sobre Andreas Brehme.

"En esa jugada hubo un empujón contra el defensa Andreas Brehme que no le permitió ir por el balón, y esa situación la aprovechó Cruz para hacer el gol. No anulé ningún gol, pité mucho antes de que metieran la pelota, los alemanes se frenaron en seco", ha dicho en diferentes entrevistas el ex árbitro Jesús Díaz.

Hugo Sánchez ha revelado que nunca corrió tanto como en aquel partido contra Alemania, en 1986, para buscar desmarcarse de los zagueros alemanes, entre ellos Andreas Brehme y así encontrar un espacio para definir, lo cual lo llevó al desgaste físico y emocional.

Al permanecer el empate a cero en los 90 minutos reglamentarios, el juego pasó al tiempo extra, donde Hugo Sánchez se desplomó en la cancha señalando calambres en las piernas, por lo que, en un gesto deportivo el portero alemán Toni Schumacher lo auxilió estirándole las piernas.

El marcador no se movió y el partido debió resolverse en los tiros penales en donde Hugo Sánchez ya no se sintió en condiciones físicas de disparar.

"Me sentí impotente. Era uno de los lanzadores designados y fue terrible no poder aportar mi granito de arena", declaró Hugo Sánchez para el documental "La voltereta de Hugol, el rey del gol en un toque".

Por el lado de Alemania, uno de los verdugos fue precisamente Andreas Brehme, quien junto con sus compañeros Klaus Allofs, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski no tuvieron piedad sobre el arquero Pablo Larios para sepultar a México por 4-1.

En sus redes sociales, Andreas Brehme con frecuencia publicaba fotos de aquel partido de Cuartos de Final ante México, uno de ellos es la celebración cuando Littbarski marca el penal definitivo que les daba el pase a la Semifinal que jugarían ante Francia, y en el cual Andreas Brehme abrió el marcador en el Estadio Jalisco para vencer posteriormente 2-0.