Andy Ruiz quiere reinado largo

Seguro de que regresará como campeón mundial a México, el boxeador Andy Ruiz Jr. dejó en claro que no quiere solo 15 minutos de fama y planea un largo reinado en los pesos completos.



"No quiero 15 minutos de fama, quiero que esto dure por una generación. Quiero ser un campeón durante muchos años", aseguró el pugilista mexicano en la presentación oficial de la pelea que se realizará el 7 de diciembre en Arabia Saudita.



Consciente de que el ahora retador Anthony Joshua será más peligroso, afirmó que llegará mejor preparado que la primera vez y confiado de que sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial (OMB) y Federación Internacional (FIB) seguirán con él.



"Mucha gente dice que no estoy entrenando o tomando esto en serio, pero tengo los títulos y hay responsabilidades. Voy a dar lo mejor de mí, me quedaré con los títulos y los voy a llevar de regreso a México", aseveró.



Para la primera pelea tuvo menos de seis semanas de preparación, por lo que ahora, con Manny Robles y un campamento completo, confía mucho más en sus posibilidades de salir con el triunfo.



"Espero una prueba más dura, él quiere recuperar los títulos, pero eso me motiva más. Solo pude entrenar un mes, mes y medio para la primera pelea, esta vez tendremos campamento completo y eso me beneficia", añadió.



Andy auguró una pelea intensa para el 7 de diciembre, pero que ganará de la misma manera que el 1 de junio pasado para demostrar su calidad como campeón mundial.



Joshua, por su parte, se dijo ansioso por el desafío y por pelear en un país como Arabia Saudita, consciente de que la afición podrá dividirse ese día en el escenario, "pero vamos a tener una gran noche y para eso todos estamos aquí".



Andy y Joshua inician promoción de su pelea



El mexicano Andy Ruiz Jr. y el británico Anthony Joshua se volvieron a ver, ahora para tener un cara a cara intenso, y presentar la revancha del 7 de diciembre en Diriyah, Arabia Saudita.



Ambos pugilistas ofrecieron conferencia de prensa este miércoles para confirmar su pleito titular, el histórico mexicano con los títulos de peso completo en su poder, listo para defenderlos y si es posible noquear nuevamente a Joshua.



Andy le recordó a su ahora retador que el pasado 1 de junio hizo realidad sus sueños, "luego de mucho sacrificio, sangre, sudor y lágrimas", cuando se levantó de la lona para terminar con el favorito británico en siete asaltos.



"Estoy muy emocionado por el próximo 7 de diciembre. Voy a hacer historia igual como lo hice el pasado 1 de junio. Les confirmaré a todos que soy merecedor del título que gané en junio", aseguró.



Reconoció que para la revancha enfrentará a un rival que llegará decidido a todo, "se está poniendo difícil y sé que se preparará muy bien", pero estará listo para enfrentarlo y defender sus cetros de la AMB, OMB y FIB (Asociación, Organización Mundial, Federación Internacional de Boxeo, respectivamente).



Joshua, por su parte, resaltó la calidad del mexicano, pero le advirtió que su reino terminará el 7 de diciembre, cuando él recupere los títulos mundiales, "el mejor saldrá victorioso, ya estoy ansioso por esa pelea. Él es campeón ahora, eso será hasta que nos veamos".



La gira de la función "Clash on the Dunes" realizó la primera de tres paradas, misma que continuará en Londres y Nueva York, antes de que los pugilistas se vayan a sus campamentos y se preparen para esta esperada contienda.





Fuente: www.elsiglodedurango.com.mx