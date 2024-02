Ángeles se estrena con título antes de debut en CIBACOPA

Los Ángeles de la Ciudad de México dieron el primer aviso de las altas expectativas con las que encararán su primera temporada en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) al salir campeones de un torneo de Copa disputado en el Mesón de Deportes de Xalisco, Nayarit.

La quinteta comandada por Gustavo Quintero, finalizó invicta al ganar sus tres partidos en la competición, donde derrotaron 98-91 a los Caballeros de Culiacán en la primera ronda, luego dieron cuenta de los Pioneros de Los Mochis 87-78 en la Semifinal y ya instalados en la definición, derrotaron a los vigentes bicampeones de la CIBACOPA, los Astros de Jalisco por 85-70.

Will Yoakum fue nombrado el MVP del torneo, sumando 36 unidades, 17 rebotes y seis asistencias entre los tres partidos. "Me siento bien, esto es de todo el equipo, me han respaldado mucho, ser el MVP está bien para mí pero es un trabajo de todos", comentó el estadounidense tras otorgarse esta distinción en tierras nayaritas.

Ángeles se estrenará en la CIBACOPA el 2 de marzo cuando reciban a Los Mochis en el Gimnasio Juan de la Barrera a las 18:00 horas, el recinto se abrirá previamente para llevar a cabo un Fan Fest para la afición capitalina en su regreso al profesionalismo tras cuatro años, luego de la salida de Capitanes para incursionar en la NBA G-League.