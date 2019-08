Ángelo Sagal tiene hambre de ganar

Ciudad de México.- Tras no encontrar las oportunidades de juego deseadas con los Tuzos del Pachuca, Ángelo Sagal decidió cambiar de aires para poder seguir sumando minutos y fueron los recién ascendidos Bravos de Ciudad Juárez los que le abrieron las puertas, siendo el técnico Gabriel Caballero uno de los impulsores para que llegara al cuadro chihuahuense.

El reto primeramente fue por la llamada del profe Gabriel (Caballero), creo que fue importante para mí que me llamara el técnico, por lo que fue como jugador también; también influyó el proceso que estaba viviendo en Pachuca, que no venía jugando, todo eso fue factor y lo primordial era jugar, así que eso fue un punto para venir a Bravos”, comentó el delantero en entrevista con Excélsior.

El andino llegó a sumar desde el primer día, no sólo en el tema futbolístico, pues Ángelo le gusta que el vestidor tenga buen ambiente y en esto él es uno de los artífices; por lo táctico, su meta es clara: marcar goles.

“Primero, como persona, creo que la alegría del grupo conmigo la van a tener, quiero aportar eso; en la parte futbolística quiero aportar un poco más de dinámica de medio campo hacia arriba, quizá muchos goles o los que salgan, y mucho apoyo y entrega en lo defensivo”, señaló el chileno, quien, por lo pronto, registra una diana.





DEFIENDE A MÉXICO

Respecto a las declaraciones de su compatriota Arturo Vidal, quien dejó entrever que el fracaso de la selección chilena en el pasado proceso mundialista se debió a que varios futbolistas militan en el futbol mexicano, Sagal opinó que eso no fue un factor.

“La verdad yo no creo, creo que este futbol es importante, no es un retroceso para nada, y, en lo personal, yo lo vi así cuando salí de Chile, no era para retroceder, sino para avanzar y quizás dar un salto, mis expectativas aún están así, quiero volver a un equipo acá de la Ciudad (México) o al que sea y también ayudar a Bravos a que estén en lo más alto”, finalizó.

Bravos enfrenta a este domingo como local a los Gallos del Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.