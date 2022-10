Animal bravo hiere al matador Isaac Fonseca

Ciudad de México.- El nuevo matador de toros mexicano Isaac Fonseca fue herido esta tarde en la Ganadería de Pepe Garfias, donde uno Liyo que iba a ser tentado para semental lo alcanzó y le dio una cornada en la parte superior del muslo derecho.

"Desafortunadamente era el primer novillo de La tienta y, como sucede, cuando hay un animal bravo, alcanzó a Fonseca y le dio una cornada justo abajo de la nalga derecha.

"Aparentemente no es grave, pues no sangró mucho pero en este momento lo van a intervenir quirúrgicamente y entonces sabremos la magnitud del percance. Yo espero que esto no venga a trastornar los planes que se tienen con Isaac para el 2 de noviembre", contó su apoderado Jacobo Hernández, vía telefónica desde San Luis Potosí.

Tras su exitosa campaña novilleril en Europa y la alternativa que tomó recientemente en Francia, Fonseca regresó a México para prepararse ante su debut como matador de toros en ruedos de nuestro país el próximo 2 de noviembre en Morelia Michoacán donde se encerrara como único espada con Toros de diversas ganaderías.

Su apoderado espera que este percance no retrase ese proyecto.