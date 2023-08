Año redondo

Chihuahua, Chih.- Este 2023 ha sido un año de logros y triunfos para el racquetbolista chihuahuense Javier Mar, pero aún hay metas por cumplir, trofeos que ganar y objetivos que alcanzar.

Por lo pronto, Mar y el también chihuahuense Rodrigo Montoya se encuentran en Colorado, Estados Unidos, para encarar el abierto mundial KWM Gutterman, en Highlands, un suburbio de la ciudad de Denver.

“Es un torneo muy importante, tenemos a todos los mejores jugadores del mundo en este torneo, y es casi como quien dice, el nuevo inicio de la temporada de torneos”, indicó Mar. Mar, junto a Rodrigo Montoya y al equipo de México, viene de arrasar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador, en donde obtuvieron el liderato por equipos y Javier se colgó un par de oros.

“Hasta ahora en mi juego de dobles tengo mucha confianza, a pesar de que en la final me lastimé un poco de una lesión que tuve el 25 de marzo de este año, pero aun así supimos sacarlo adelante, y me ayuda el hecho de la confianza que nos tenemos mi compañero y yo en el juego. Ya que en este año, tenemos un muy buen récord en dobles, siendo la pareja número uno en el tour”, explicó.

Quedan por lo menos seis torneos este año, además de los Juegos Panamericanos. Mar no podrá asistir a todos, porque esta vez tiene una cosa más importante qué hacer, como contraer nupcias. “De preparación son algunos torneos los que están en camino a los juegos Panamericanos, tenemos este próximo aquí en Denver, en tres semanas tenemos otro torneo en Oregon, después sigue un torneo en Juárez, al que no podré ir porque me caso en esas fecha”, enlistó.

Para los Panamericanos, no solo tiene los torneos como preparación: “también el entrenamiento que tengo con Aaron Palomino durante estos últimos meses que quedan para la competencia”.

Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre, y para Mar y el racquetbol mexicano representan la máxima competencia del año.

“Sin duda el mayor objetivo es lograr de nuevo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y así lograr ser bicampeones panamericanos. Y su vez lograr la medalla de oro por equipos”, concluyó.