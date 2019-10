Ansu Fati, la nueva promesa del Barcelona y España

Madrid (AP) — Un delantero de 16 años nacido en Guinea-Bisáu se ha convertido en la próxima gran promesa del futbol español.



Ansu Fati, quien debutó con el Barcelona esta temporada, ha captado rápidamente la atención de todos y ya es mencionado como un futuro astro de la selección de España.



Fati jugó el martes su primer partido con la selección Sub21 y al día siguiente compartió titulares con la selección mayor, que certificó su pase a la Eurocopa 2020 la misma noche.



“Este momento siempre lo voy a recordar”, dijo Fati, quien recientemente obtuvo su ciudadanía española. “La verdad es que he disfrutado mucho”.



Se habla ya de que pudiera ser parte de la selección nacional en la Euro, o al menos del equipo olímpico para los Juegos de Tokio 2020.



“Es un jugador que tiene algo especial, es un delantero que para su edad parece que es mucho más maduro”, dijo el técnico del Barcelona Ernesto Valverde. “Es un chaval de 16 años que todavía tiene que formarse, pero le veo muy centrado”.



La federación española se apresuró a asegurarse de que Fati pudiera ser convocado para la selección nacional tras su rápido ascenso con el club catalán. Ha vivido en España desde muy niño, pero también se habló que pudiera jugar para Portugal.



Fati jugó su primer partido profesional hace menos de dos meses, saliendo de la banca en la victoria 5-2 del Barcelona sobre Real Betis en La Liga. En su siguiente partido, Fati se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en anotar en el torneo liguero y seguidamente en el más joven en anotar en el Camp Nou. Más tarde, Fati jugó en un duelo de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, lo que le hizo en el más joven en jugar por el Barça en una competencia de la UEFA.



Fati acumula 240 minutos en seis actuaciones con el club catalán hasta ahora, la mayoría como suplente.



Fue citado de la academia del club luego de una plaga de lesiones que afectó a varios jugadores del primer equipo al inicio de la campaña, incluyendo Lionel Messi.



“Ansu Fati me llamó la atención desde la primera vez que lo vi entrenar”, dijo Messi. “Pero hay que llevarle de a poco porque tiene 16 años, porque todavía no le toca la responsabilidad que le quieren poner. Tiene condiciones para ser un jugador importantísimo pero hay que llevarle y ayudarle”.



Fati es dueño de una calidad técnica que le hacen especialmente peligroso en el mano a mano. También ha impresionado mucho con su madurez en la cancha, sin mostrar indicios de haber sido afectado por las presiones bajo las que se ha visto desde que comenzó a jugar profesionalmente.



Fati, cuyo nombre completo es Anssumane Fati Vieira, se mudó a España con su familia de muy pequeño y llegó a la academia de Barcelona cuando tenía 10 años.



Apenas jugó 10 minutos como suplente en la victoria 2-0 de España contra Montenegro en las eliminatorias para la Euro Sub21 de 2021, pero eso fue suficiente para tener una mirada de lo que le pudiera esperar.



“A seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades”, escribió en Instagram, donde ya suma los 1.8 millones de seguidores en los pocos meses que han transcurrido desde su debut profesional.