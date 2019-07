Antetokounmpo intenta batear en el Yankee Stadium

Nueva York (AP) — En el basquetbol, Giannis Antetokounmpo es miembro de la realeza. En el beisbol, es un absoluto novato.



De hecho, el griego de 24 años reconoció que jamás había tocado una pelota de beisbol antes del lunes, cuando visitó el Yankee Stadium. El Jugador Más Valioso de la campaña más reciente de la NBA estaba asombrado.



“Es realmente pesada”, dijo el basquetbolista a The Associated Press. “Pensé que sería más ligera”.



El astro de los Bucks de Milwaukee se animó a intentar algunos swings en la jaula de bateo, antes de que los Yanquis de Nueva York recibieran a los Rays de Tampa Bay. El jugador de 2,10 metros (seis pies y 11 pulgadas) recibió algunos consejos, con resultados no muy buenos.



Abanicó una vez mientras la pelota estaba colocada sobre un soporte, e hizo contacto ligero en sus otros dos intentos.



“Yo sería un bateador terrible”, reconoció.



Antetokounmpo visitó el Bronx con sus tres hermanos para promover su nuevo modelo de calzado deportivo. Autografió un par de zapatos para un fanático, el lanzador de los Yanquis, CC Sabathia.



Tras observar la práctica de bateo de los Yanquis, Antetokounmpo quedó más convencido de que el béisbol no es lo suyo.



“Vi a Aaron Judge cuando bateaba la pelota hasta el graderío. Fue asombroso. Uno tiene que ser realmente fuerte para lograr eso”, resaltó.