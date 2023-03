Anticipan contraataque por parte de los Verstappen

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Que a nadie sorprenda que Max y Jos Verstappen metan presión a Red Bull tras el triunfo de Sergio Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Damon Hill, quien fuera campeón de la Fórmula 1 en 1996, anticipa que los Verstappen no se quedarán con los brazos cruzados por lo ocurrido en todo el fin de semana en Yeda y advierte a Checo lo que podría enfrentar al interior de la escudería austriaca.

"Creo que el problema es que Max tiene una personalidad fuerte y, dentro del equipo, se trata de cuánta presión puede poner para asegurarse de que sus aspiraciones al campeonato no se vean interferidas por Checo", señaló Hill, actual comentarista en Sky Sports F1, en entrevista a "Motorsport".

"Desde el punto de vista del deporte, creo que tienen que dejar que Checo tenga todas las oportunidades de luchar con igualdad de condiciones dentro de ese equipo.

Porque sé que la presión de los Verstappen, de su papá también, sobre Red Bull será intensa. Estará sacando la carta de decir: 'Yo soy tu futuro. Toda la oportunidad se construye a mi alrededor', y buscará sacar ventaja".

Si bien Damon Hill ve un posible ambiente complicado para Checo Pérez tras su triunfo en Arabia Saudita, la experiencia de 12 años del piloto mexicano en la Fórmula 1 podrá sacarlo adelante.

"Checo es un tipo seguro de sí mismo. Cuando se fue (a Red Bull) era una de las pocas personas en las que podía pensar que podría ser lo suficientemente fuerte como para no dejarse intimidar por el equipo hasta la sumisión. Hemos visto a chicos jóvenes ir allí y encontrarse sin amigos y pueden sentirse intimidados y han tenido que irse a otra parte, como (Pierre) Gasly y (Alex) Albon. Incluso se podría decir que Mark Webber y Daniel Ricciardo lo han experimentado", comentó Hill.

"Red Bull es un entorno difícil. No te abrazan y te dicen 'cuidaremos de ti, no te preocupes'. Checo tiene gente a su lado y veremos cómo se desarrolla. Pase lo que pase, los Verstappen no se van a quedar de brazos cruzados. Se vio después de Arabia Saudita que Max estaba... diría que enfurruñado (furioso) no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No les gusta ser segundos".

¿El triunfo de Checo estuvo acordado en Red Bull?

Para Eddie Jordan, ex propietario de la escudería Jordan Grand Prix de Fórmula 1, cree que hubo acuerdo interno en Red Bull para que ganara Sergio Pérez.

"Estoy un poco preocupado porque en circunstancias normales, Max Verstappen habría ganado el Gran Premio de Arabia Saudita. Creo que hubo un acuerdo para dejar que Sergio Pérez ganara la carrera si tenía la pole y lideraba la carrera todo el tiempo", sospechó Jordan para el sitio de apuestas "OLBG".

"¿Qué pasaría con el equipo si no dejaban ganar a Pérez? Si yo era Checo, no hubiera dejado pasar a Verstappen. Creo que se acordó que si Verstappen llegaba segundo y Pérez seguía primero, lo dejaría ganar la carrera".