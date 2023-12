Antonio Mohamed renuncia como técnico de Pumas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Antonio Mohamed renunció a los Pumas y será sustituido por Gustavo Lema, quien había sido su auxiliar durante 20 años.

El "Turco" dijo que requiere un descanso mental y por ello se hace un lado. Prometió que no da un paso al costado para irse a dirigir a otro club en este momento, al grado de comprometerse a no regresar a los banquillos del futbol mexicano hasta el verano, cuando hubiera terminado su contrato.

"Que me incomodara del club nada, al contrario, estoy en deuda total. Sí me insistieron (los directivos), hasta el día de hoy, pero es una decisión tomada porque para estar en este cargo se requiere mucha energía. Sería muy injusto yo con la institución, afición, directiva si no estoy con toda la energía puesta en este proyecto, pasa por ahí, esperemos que esto haya traído lo que en otros años, cuando el doctor (Miguel Mejía Barón) le dejo el puesto al 'Tuca' (Ricardo Ferretti), cuando el 'Tuca se la dejó a Memo (Vázquez), en este caso a Gustavo, que sea algo parecido.

"Es una decisión de descansar un poco, de liberar la cabeza, siento que a veces la mochila se carga de más, es muy estresante a veces, no llegaba con la energía para empezar otra vez, la directiva propuso esta oportunidad de continuidad, lo hablamos entre el cuerpo técnico y yo le di el 'ok' para que continúe, es una gran decisión de la directiva y repito, para que no haya especulaciones, no voy a trabajar en otro equipo", mencionó.

Mohamed se va de Pumas tras 28 partidos, con saldo de 12 triunfos, 7 empates y 9 derrotas, 44 goles a favor y 31 en contra, para un 51 por ciento de efectividad.

"Creo que las cuentas son buenas a secas, obviamente que nos faltaron la Semifinal y la Final para que sean muy buenas, y también el haber avanzado un poco más en la Leagues Cup, pero cuando haces el recuento de la columna vertebral del equipo, de cómo se paró en todos los escenarios en los que fue a jugar, de la idea que trae, de la forma en la que la afición se siente representada es muy bueno, el proyecto es muy bueno y pinta para ser excelente", comentó el "Turco".

"Me encantaría volver a Pumas en algún momento, cuando tenga la energía, pero ojalá Gustavo se quede mucho tiempo porque significa que le fue bien. A la afición pedir una disculpa, pero tampoco se merece la directiva y la afición que no esté entregado al máximo", dijo.

El directivo Miguel Mejía Barón comentó que comprendía las razones de Mohamed para hacerse a un lado. No dio detalles sobre la continuidad de Juan Ignacio Dinenno.