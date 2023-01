Anuncia Adriana Jiménez su retiro

CDMX.- La clavadista mexicana Adriana Jiménez anunció una despedida de altura después de más de dos décadas en el alto rendimiento.

Junto a su familia y compañeros como el medallista olímpico Fernando Platas, Jesús Mena y Carlos Mercenario, así como la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, la clavadista de altura dijo adiós a su carrera deportiva, que inició primero en los clavados ornamentales.

Luego de algunas complicaciones físicas decidió poner punto final a una carrera en la que logró el subcampeonato del mundo.

"No me quedo con nada, me siento satisfecha, es momento de apoyar a nuevas generaciones. Mis sueños seguirán siendo de altura. Todavía no me la recreo, es un momento maravilloso y único".

"Los retos son los que traiga la vida, mi propósito es sacar nuevas generaciones y en nuevos ámbitos como persona y mujer. Me gustaría seguir preparándome y tocar puertas en el ámbito de la comunicación, me gusta mucho la televisión, estoy viendo qué sería lo mejor para mí", dijo Jiménez, quien ahora forma parte del Comité técnico de World Aquatics, antes FINA y también del Comité de Estabilización.

No entró al equipo de clavados para ir a Atenas 2004, situación que la desmotivó y la llevó a tomar la decisión de alejarse de la fosa de clavados sin fecha de regreso.

Durante 10 años prefirió terminar una carrera universitaria e ingresó al equipo de porristas de la escuela, después comenzó como entrenadora de clavados para niños y fue hasta 2014 cuando los clavados de altura la regresaron al camino de vuelta a casa.