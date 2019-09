Anuncia el San Francisco su torneo anual de golf

San Francisco Country Club anunció su Torneo Anual de Golf 2019, a realizarse los días 28 y 29 de septiembre con una bolsa de más de 1.5 millones de pesos en premios.

Entre los premios están la rifa de una Harley Davidson, un Audi A4 para Hole in One, premios de O’yes de hasta 50 mil pesos en efectivo, cuotas de un año en mantenimiento para socios y muchas sorpresas más.

Trascendió este día en rueda de prensa que se espera una participación de más de 200 jugadores este año, que disfruten de un torneo de alto nivel y en un campo dinámico como es el del Club San Francisco.

Recordaron que hace un mes aproximadamente se finalizó la remodelación de la mesa de práctica, ampliándola poco más del 60% de su tamaño original, por lo que los participantes ya podrán hacer uso de ella en su totalidad.

El jugador Heat Pro, Francisco Viera, informó que habrá categorías de campeonato, A, B, C, D, E y Damas con un sistema de juego definido para cada categoría.

Luis Aguilar, gerente comercial de San Francisco Country Club, mencionó que se tendrán diferentes eventos sociales que enmarcarán este Torneo Anual 2019.

“Se tienen varias actividades sociales que enmarcan al club, como un torneo de Putt para medios de comunicación, además de un coctel de bienvenida para los jugadores y, al cierre del evento una cena de premiación en las instalaciones del club, a partir de las 7 de la tarde”.

Indicó también que se premiará con un trofeo y un premio de 750 dólares en efectivo al mejor escore Gross de categoría “Campeonato”.

El cierre de inscripciones para todas las categorías será el día 27 de septiembre a las 03:00 p.m., o bien al llegar al cupo límite.

Los jugadores que no cuenten con índice registrado a la Federación Mexicana de Golf no podrán ser acreedores a trofeo, sin embargo pueden ser acreedores a diversos premios.

El evento será operado por distintos integrantes del Club San Francisco: el director general del Club, Dirk Oliver Urban; la gerente de Operaciones, Karla Delgado; el director de Golf, Francisco Viera; la gerente de Eventos, Dahena Tarango; el gerente comercial, Luis Aguilar, y más personal que atenderá las necesidades del torneo.