Anuncia Gobierno apoyo económico para Tokio 2020

Ciudad de México (AP) — Antes de los Juegos Panamericanos, varios deportistas mexicanos alzaron la voz reclamado la falta de apoyo, pero al parecer ese no será el caso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Luego de una actuación histórica para la delegación que compitió en Lima, el gobierno de México anunció el lunes que destinará 222 millones de pesos (unos 11,5 millones de dólares), para la preparación del equipo que irá el próximo año a la cita olímpica.



México viene de conseguir su mejor actuación en unos Juegos Panamericanos realizados fuera de casa, al conseguir un botín de 136 preseas totales, 37 de ellas de oro, para acabar en el tercer puesto del medallero.



Antes de eso, la mejor cifra de medallas de oro en patio ajeno habían sido las 23 preseas logradas en Mar de Plata 1995, y las 136 en total son la máxima cantidad en cualquier justa, dentro o fuera del país.



México no terminaba en el tercer sitio de la competencia desde que fue anfitrión del evento en Ciudad de México en 1955.



“Fue una participación destacadísima que nos llena de orgullo”, declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Quiero felicitar a los deportistas, a los entrenadores, a sus familiares, por todo el esfuerzo que hacen para obtener estos buenos resultados, que ponen muy en alto el nombre de nuestro país”.



López Obrador informó que cada participante de la delegación recibirá 20.000 pesos mensuales (unos 1.032 dólares) para prepararse rumbo a Tokio. Además, quienes se colgaron el oro recibirán 40.000 pesos (unos 2.000 dólares), a los que obtuvieron plata les serán entregados 35.000 (unos 1.800 dólares) y los de bronce obtendrán 30.000 (cerca de 1.500 dólares).



Ese dinero será entregado en un solo pago, que se comenzará a realizar a partir del jueves próximo _cuando la mayoría de los deportistas esté de regreso en el país.



Antes de partir a Lima, el entorno del equipo mexicano era otro y Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), realizó un conservador pronóstico de 19 medallas de oro, mismas que se superaron al inicio de la última semana de competencias.



“Conozco y sé de lo que implica ser un atleta de alto rendimiento, y por eso mi tranquilidad de que sabía que estaba con los atletas y que sabía que estamos dando los apoyos, que este resultado era alcanzable”, indicó Guevara en conferencia de prensa. “En estos ocho meses de trabajo que hemos tenido ha sido titánico tener que mover a este elefante reumático y tener que mermar todo el ´huachicoleo´ deportivo que existía ahí dentro. Pero mientras tanto los atletas no seguían o no debían por qué dejar de entrenar y esto está reflejado en este gran papel que logra México hoy”.



Antes de los Panamericanos de Lima, el Comité Olímpico Mexicano dejó de proveer varios servicios, incluidos los de alimentación, hospedaje y atención médica en su complejo principal de entrenamiento, ante la falta del presupuesto que aporta el gobierno federal.



Para este año, el gobierno de López Obrador destinó 1.519 millones de pesos (aproximadamente 76 millones de dólares) para todo el deporte mexicano, una cifra 25% menor a la de 2018, cuando se ejercieron 2.108 millones de pesos durante el periodo de Enrique Peña Nieto, del partido oficialista PRI.



Aún con los 222 millones de pesos adicionales, el aporte al deporte del gobierno actual sería menor al último año de Peña Nieto.



López Obrador, un político de izquierda que entró al poder en diciembre pasado, ha recortado puestos y salarios en el gobierno durante los primeros meses de su mandato, además de reducir significativamente las prestaciones para funcionarios federales.



El beneficio anunciado el lunes quizá no alcance a todos los deportistas que fueron a Lima 2019, donde se consiguieron 14 plazas en seis deportes para los Juegos Olímpicos del próximo año, pero los nombres de quienes las ocuparán serán definidos más adelante.



Los clavadistas Rommel Pacheco y Jahir Ocampo son un ejemplo.



Pacheco ganó la plaza olímpica en trampolín de tres metros al terminar octavo en el Mundial de Gwanju y junto con Ocampo logró el pase en clavados sincronizados de tres metros, pero es incierto si ambos irán a Tokio o serán relegados _como ocurrió para Lima.



“Tenemos que definir cómo se llevará a cabo ese selectivo, y dado que muchas plazas son para el país y no son para los atletas, por lo tanto debemos de esperar a definirlo con las federaciones”, explicó Guevara.