Anuncia Tom Brady su regreso a la NFL

CDMX.- Tom Brady está de vuelta tras un retiro de mes y medio.

El QB anunció este domingo en redes sociales que volverá a jugar con los Bucaneros de Tampa Bay, en la que será su temporada 23 en la NFL.

El veterano de 44 años anunció el pasado 1 de febrero que era tiempo de dejar los emparrillados a las nuevas generaciones, pero hoy cambió de parecer.

"Estos dos meses que pasaron me he dado cuenta que mi lugar está en el campo y no las gradas. Ese tiempo llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros y a mi famlia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Estoy de vuelta para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG", puso Brady en su Twitter.

Brady es la única persona en la NFL que tiene siete anillos de campeonato, seis obtenidos con los Patriotas y uno más con Tampa Bay.