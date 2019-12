Anuncia Tri sedes de EU para marzo

Ciudad de México.- Charlotte y Dallas serán las primeras sedes de la gira de la Selección Mexicana por Estados Unidos en 2020.

El jueves 26 de marzo el Tricolor jugará en el Estadio Bank of America, mientras que el domingo 29 lo hará en el AT&T.

Los rivales aún no se confirman, pero la FMF espera cerrar la negociación con Holanda, la cual ya tiene pactado un juego ante España el 29 de ese mes en Amsterdam.

Será la única Fecha FIFA del año que no será ocupada ni por Nations League ni por Eliminatoria Mundialista, así que la calidad de los rivales ahora sí depende exclusivamente de la gestión en Selecciones Nacionales.

México pretende que ambos contrincantes sean europeos.

En todo 2019, el Tricolor solo enfrentó a selecciones del continente americano, con saldo de 15 victorias, un empate y una derrota.