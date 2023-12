Anuncian fechas de try-outs para primera generación de la Universidad del Béisbol

Chihuahua, Chih.- A partir del 12 de enero del 2024 iniciarán las pruebas o try-outs para seleccionar a la primera generación de jóvenes que conformarán la Universidad del Béisbol de Chihuahua. La jornada se desarrollará durante el primer trimestre del año en un recorrido por 10 municipios del estado donde se espera encontrar talentos jóvenes desde los 11 a los 16 años.

Así se anunció esta mañana por parte de autoridades deportivas y coordinadores de dicha Universidad. Entre ellos se contó con la participación de la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, ICHD, Teporaca Romero, acompañada de la subdirectora del Instituto, Cecilia Dozal; José Luis Lagarda, Coordinador general de la Universidad del Beisbol; Daniel Chico, presidente de la asociación estatal de béisbol, así como el director de la Universidad el destacado beisbolista, Karim García Aguayo.

La directora del ICHD, enfatizó que para el Gobierno del Estado es de suma importancia la capacitación y seguimiento de talentos deportivos. Por ello esperan llegar a todos los rincones del estado.

Para ello cada fin de semana a partir del 12 de enero visitarán cada una de las zonas y jurisdicciones del estado.

En el mes de enero a partir del 12, 13 y 14 se iniciará en Delicias; Del 19 al 21 de dicho mes llegarán a Camargo y del 26 al 28 en el municipio de Jiménez.

Durante el mes de Febrero las fechas son del 2, al 4 en el municipio de Parral; los días 9, 10 y 11 en el municipio de Chihuahua; mientras que los días 16,17 y 18 los try outs serán en CiudadJuárez y el 23, 24 y 25 en Nuevo Casas Grandes

En el mes de Marzo estarán en Guachochi 1, 2 y 3; en Madera 8, 9 y 10; en Cuauhtémoc los días 15,16 y 17, y en Ojinaga los días 22, 23 y 24.

A los jóvenes se les aplicarán pruebas de capacidades físicas tales como fuerza, flexibilidad, velocidad, etc. Así como pruebas específicas del béisbol por posición. A los try out se convocarán niños de 11 a 16 años dividiéndolos por categorías. Se sacará un top 20 por categoría de los cuales las categorías 11 a 12 y 13 a 14 servirá como reserva para los municipios y jurisdicciones para que consideren a sus talentos locales en justas deportivas municipales y estatales.

El top 20 de la categoría 15 a 16 será invitado a la gran final estatal en la cual participarán para obtener un lugar en la academia de talentos de la Universidad del Béisbol. La Universidad tendrá su sede en el estado Almanza en Chihuahua donde los jóvenes de los municipios llegarán para hospedarse mientras se encuentran en dicha Universidad.

Asimismo se presentó a la mascota oficial y al equipo de selección que está integrado por los beisbolistas profesionales: Paco Rivera, Heriberto Chapo Salas, Flavio Romero, José Manuel “La Perica Hernández” y Carlos García.