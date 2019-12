Apaga gol de último minuto sueño rayado

Ciudad de México.- Los Rayados le compitieron hasta el último minuto al Liverpool de Inglaterra, pero han caído en las Semifinales del Mundial de Clubes Qatar 2019.

Un gol de Roberto Firmino en tiempo de compensación le dio el triunfo a los Reds por 2-1 en el Estadio Internacional Khalifa.

El Monterrey supo hacerle juego al campeón de Europa. Superó los nervios iniciales y por largos tramos equilibró fuerzas con el mejor del mundo.

Antonio Mohamed paró a su equipo de forma conservadora, pero con un plan definido de ataque, salir jugando en largo. Eso lo leyó pronto el Liverpool que los tomó en fuera de lugar en dos ocasiones.

Pero el Liverpool con varios suplentes habituales en el equipo se adelantó en el marcador y parecía echar todo por la borda.

No fue así. Al gol de Naby Keita a pase de Mohamed Salah a los 11 minutos respondieron rápido.

Lo empataron 1-1 con el gol 100 de Rogelio Funes Mori solo tres minutos después. Y empezó otro partido.

El Monterrey se asentó en el campo y logró preocupar al portero Allisson que se convirtió en

factor por sus intervenciones.

Entre los tres disparos a gol que tuvieron la Rayados en el primer tiempo, fuera del tanto de Funes Mori, el más cerca fue otro de Dorlan Pabon.

A medio tiempo, el Liverpool tenía el balón, pero apenas un par de tiros a gol. Los Rayados no dejaban de ser peligrosos y eso no cambió en el segundo tiempo.

Para cuando restaban 20 minutos, Barovero había tenido que atajar tres disparos, por cinco de Allisson, por mucho el mejor jugador de los Reds.

El brasileño todavía tuvo que aguantar otro cañonazo de Leonel Vangioni.

Y ahora sí, Jurgen Klopp tuvo que echar mano de sus mejores hombres en ataque .

Ingresaron, Sadio Mané y Roberto Firmino. Además de Trent Alexander-Arnold.

Eso fue suficiente. El brasileño hizo el 2-1 a los 91' con una exquisita definición a pase de Alexander-Arnold.

El Monterrey llevó al límite al campeón de Europa, pero ha caído en Semifinales.

Irá a buscar el tercer lugar contra Al Hilal e igualar su participación en Japón 2012.