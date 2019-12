Apelan Spurs al calor mexicano

Ciudad de México.- Los Spurs son un equipo querido en México y saben el apoyo que les brinda la gente, energía que necesitan más que nunca tras un arranque de temporada nada prometedor.

San Antonio tiene actualmente marca de 9-15, la última la noche del jueves ante los Cavaliers de Cleveland, que habían ganado sólo cinco duelos en la campaña.

Los Playoffs se alejan cada vez más, y esta tarde se medirán ante los Soles de Phoenix en la Arena Ciudad de México.

"Nos falta consistencia, eso nos ha faltado, pero es un camino largo todavía, a la campaña le queda mucho y debemos ajustar cosas. Podemos hacerlo, hay un equipo unido y que tiene potencial", apuntó DeMar DeRozan. "Es mi primera vez acá y voy a disfrutar el juego, el equipo ya ha venido antes y me han dicho que la gente sabe mucho, que se mete al juego".

La última ocasión que los texanos no alcanzaron la postemporada fue en la campaña 1996-97, cuando Gregg Popovich tomó el mando del equipo a mitad de temporada tras un horrible arranque de 3-15 con Bob Hill al mando.

"Disfruto venir a México, no se siente diferente a jugar en casa, sabemos que nos apoyan", comentó uno de los mejores entrenadores en la historia de la Liga. "Vamos a salir a buscar el triunfo, no hemos tenido un buen inicio".

En tanto, el coach aplaudió que México tenga ya un equipo de la G League.

"Es un gran paso que haya llegado a México la G League, será muy beneficioso para todos", añadió Gregg, quien ha ganado cinco anillos de campeón desde el banquillo.