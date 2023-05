Apoyan Hamilton, Leclerc y Alonso a Checo Pérez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En el paddock de la Fórmula Uno ya hay un favorito para llevarse el título 2023 y no es Max Verstappen.

Aunque en las primeras 5 carreras del calendario (Bahréin, Arabia Saudita, Australia, Azerbaiyán y Miami) Red Bull se ha llevado las 5 victorias, no sólo se debe al neerlandés, sino también al mexicano Sergio Pérez.

Por ahora, el mexicano es el único piloto capaz de derrotar al actual monarca de la Máxima Categoría ya que cuenta con un monoplaza igual de veloz que, combinado con su talento, puede dar grandes sorpresas.

"No me sorprende, estoy muy feliz por él y estoy muy orgulloso de él. Veo que la gente a veces tiene tanta potencia y no siempre la alcanzamos, pero estamos en el camino esperando vivir en ese potencial. Él (Checo), ahora mismo, está haciendo un gran trabajo. Está luchando contra un bicampeón, pero deseo que lo alcance y lo supere", comentó Lewis Hamilton, siete veces campeón del Gran Circo.

Charles Leclerc, de Ferrari y Fernando Alonso, de Aston Martin, reconocen la experiencia del tapatío y cómo ha aumentado su nivel en los últimos años.

"(Pérez) está demostrando al mundo lo bueno y sólido que es. Está compitiendo a un nivel muy alto", puntualizó el monegasco.

"Sabemos que (Checo) tiene el nivel para pelear por el campeonato. Ha demostrado ser un gran corredor", enfatizó el asturiano.