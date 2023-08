Apunta Jaime Lozano más allá de 2026 con la Selección

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jaime Lozano apunta al Mundial 2026 y más allá con la Selección Mexicana.

A unas horas de ser ratificado como técnico del Tri, Jimmy se ilusiona con dirigir más de un proceso mundialista.

"A eso venimos, a hacer historia, a hacer las cosas de una mejor manera, muchos técnicos pasaron por Juegos Olímpicos y creo que hasta el momento dos tuvimos la fortuna de regresar con algo, ahora en una Copa Oro tuve también la posibilidad de regresar la Copa Oro, hay que pensar muy en grande y después trabajar para conseguir esos objetivos que nos ponemos", comentó a la FMF.

Desde 1994 a la fecha, con las clasificaciones consecutivas de México a Copas del Mundo, ningún técnico ha sido capaz de dirigir en dos Mundiales al hilo.

Hace dos meses, el Tricolor era un cuadro en ruinas, tras la derrota contra Estados Unidos en la Nations League y los abucheos en el Azteca y los resultados en el Mundial, pero ahora comienza un proceso de reconstrucción que Jimmy espera llevar a la cúspide en 2026.

"He pasado mucho tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí, las oportunidades hay que tomarlas y aprovecharlas, entonces en un orgullo poder estar en este proceso mundialista que es especial porque finalizará en casa y lo que todos esperamos es ver a una Selección Nacional que nuevamente haga sentir orgullosa a toda la gente de México y que no importa donde se pare, sea protagonista y salga a ganar.

"Es la mejor afición del mundo, me tocó estar en Rusia 2018 como aficionado, el aficionado mexicano es distinto, alegre, empático, ocurrente, me encanta, tiene un gran compañerismo y sentido del apoyo, a veces nos volamos un poquito y recuerda en algunos Mundiales cuando nos veíamos en Semifinales o Finales cuando había que ir apenas a Cuartos de Final, pero eso es el mexicano, me siento muy arropado", expresó en charla con la FMF.

Igual de cobijado se siente Lozano por el Consejo de Expertos que le armaron y en el que destacan personajes como Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, Carles Puyol y Rafael Márquez.

"Ahora estamos en una gran posición porque los resultados fueron óptimos y sé que sin duda alguna, porque no hay equipo ni Selección invencible, cuando vengan esos resultados tenemos que estar fuertes y seguir creyendo.

"Se da la noticia y es una gran felicidad, de los días más lindos de mi vida, para mí y mi familia, hablaba de un privilegio porque cuántos técnicos no van a tener la oportunidad de dirigir a su Selección en un proceso como el que me toca vivir a mí", comentó.

Reiteró que tratará de hacerle sentir esta misma ilusión y compromiso a sus dirigidos.

"El más importante , sin duda, como era la Copa Oro hace unos meses, me siento realizado, pero siempre he sido alguien con mucha ambición, no me quedé con una Copa Oro como no me quedé con una medalla de bronce ni un Preolímpico, quiero más y eso trato de contagiarlo, a mi gente primero, y después a los jugadores y staff, me considero no un técnico ganador sino un ganador en la vida", dijo.

SÍ A LOS NATURALIZADOS

Jaime Lozano le abre la puerta del Tricolor a los naturalizados.

"La Selección es de todos, no hay mexicanos A o B, así lo vamos a ver en este proceso, que lo sepa todo México, el que mejor defienda a su país y mejor lo pueda representar, ese va a estar, tener sus oportunidades y la posibilidad de disfrutar de la Selección", expresó el DT.