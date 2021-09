Araceli Solís: mujer de acero

Marco Tapia / El Diario

En un lapso de 24 días, la triatleta juarense Araceli Solís pondrá a prueba la condición física adquirida en meses de entrenamiento, al recorrer primero las 70.3 millas del Mundial Ironman en Utah y después los poco más de 42 kilómetros del Maratón de Boston.

Este sábado 18 de septiembre, la atleta fronteriza de 40 años de edad estará en Utah, Estados Unidos para tomar parte en el Mundial de triatlón, denominado ‘Ironman World Championship’, y que para ella será su tercera experiencia ahí.

“Es el tercer mundial en el que participo, entonces prácticamente lo hago porque soy triatleta, me gusta muchísimo el triatlón y esos eventos, pues no siempre se tiene la oportunidad de calificar a ellos, y como parte de tu currículum estar en un Mundial es algo muy importante”, comentó Araceli.

Después del evento en Utah, tendrá tres semanas para planear y preparar su participación en el Maratón de Boston, al que había calificado para el 2018, pero no pudo acudir por el nacimiento de su bebé y después calificó para la edición del 2020 que fue cancelada y se recorrió para este año.

“Hace 10 años corrí el Maratón de Boston, pero no lo corrí calificando, lo corrí por medio de una agencia”, recordó Araceli.

En el Mundial de Utah nadará dos kilómetros, después tendrá que pedalear 90 kilómetros y terminar con medio maratón (21K), lo que en total representa 113 kilómetros o 70.3 millas.

Así, tanto para esa competencia como para el Maratón de Boston, Araceli ha estado sometida a entrenamientos bastante pesados, de dos a tres horas diarias y los fines de semana de tres a cuatro horas, con tres semanas de bloques intensos por una de recuperación, en las que ha tratado de combinar la distancia larga con el triatlón para llevar en ella la distancia en la corrida y poder completar el maratón.

“Me siento muy segura de mis entrenamientos, creo que nunca había entrenado tan bien. Empecé a correr con personas que corren mucho más rápido que yo y eso me ha motivado a esforzarme más, he corrido muchísimo más en la calle, muchas subidas, entonces sí me siento con mucha confianza”.

La deportista juarense planea terminar el recorrido del Mundial en cinco horas y media, porque ahí en Utah “son puros cañones, es así como Marte, entonces la elevación va a estar mortal corriendo y en bici, empieza a las 7:20 de la mañana, esperamos terminar a la 1 de la tarde más o menos y la temperatura va a estar hirviendo, a 40 grados centígrados”.

Finalmente, Araceli espera que más gente se contagie de hacer deporte y participar en eventos competitivos y recreativos.

“Porque entre más crezca la comunidad más podemos empujar para que se abran más espacios y más lugares para que la gente pueda tener una vida sana y esperando que pronto se reanude el Circuito Pedestre que tanto lo aclamamos y nos lo quitaron; esperamos que sí, que el próximo año podamos tener carreras aquí en Juárez”.

Conózcala

Nombre: Araceli Solís Tamez

Disciplina: Triatlón

Fecha de Nac.: 24 de agosto de 1981

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 40 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 58 kg

Para saber

En el 2019 logró su pase al Mundial de Triatlón 2020 distancia 70.3 millas, que se canceló y se llevará a cabo el 18 de septiembre de este año

El 11 de octubre correrá en el maratón de Boston