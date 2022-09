Argentina ganará el Mundial... según experto financiero

CDMX.- Un corredor de bolsa con sede en Londres pronosticó una victoria de Argentina y más años de pesar para los fanáticos de Inglaterra, según su modelo que predice al ganador de la siguiente Copa Mundial de la FIFA.

Tras derrotar a España en Semifinales, la Argentina de Lionel Messi vencería a su viejo rival Inglaterra en la Final que se jugará el 18 de diciembre en Qatar para levantar su primera Copa Mundial en 36 años, dijo Joachim Klemen, estratega de Liberum Capital Ltd.

Klement agregó que el modelo ha pronosticado correctamente los ganadores de los últimos dos Mundiales, en 2014 y 2018: Alemania y Francia, respectivamente. El corredor advirtió que el proceso incluye "un elemento de azar" y agregó que tiene preparadas varias excusas en caso de que su pronóstico sea erróneo.

"He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas", dijo. "Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona".

El modelo de Klement tiene en cuenta la fortaleza actual del equipo, así como variables socioeconómicas que investigaciones anteriores han demostrado que afectan el rendimiento de un equipo de futbol internacional, como el PIB per cápita, el tamaño de la población y la temperatura del país, señaló.

Varios bancos de inversión publican predicciones antes de los principales torneos de futbol. Goldman Sachs Inc. utilizó datos de cerca de 6 mil partidos para diseñar un modelo de probabilidad antes de la Eurocopa 2020. Goldman inicialmente señaló que Bélgica ganaría ese torneo, pero posteriormente se inclinó por Inglaterra, que terminó como subcampeón.

La rivalidad futbolística entre Inglaterra y Argentina se remonta a décadas. El famoso gol de la "mano de Dios" anotado por Diego Armando Maradona en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 1986 en México -torneo que finalmente ganó Argentina- se considera un momento importante. Inglaterra ha ganado una vez la Copa Mundial, en 1966.