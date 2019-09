Arrestan al rival de Ryan García justo antes de la ceremonia de pesaje

Una situación insólita se vivió este viernes en los pesajes del evento que tendrá a la pelea de Jaime Munguía y Patrick Allotey como combate estelar en el Dignity Health Sports Park de Carson (California). El protagonista fue el joven Ryan García (18-0, 15 KOs), quien debía pelear ante Avery Sparrow. pero finalmente se canceló.

Todo comenzó cuando el joven boxeador de 21 años, nacido en Estado Unidos pero de raíces mexicanas, pasó por la balanza sin la presencia de su rival. Sparrow, de 25 años, no apareció en el recinto y nadie sabía sobre su paradero.

"Solo quiero saber dónde está (Sparrow). Habló mucho y no lo veo aquí", dijo García en tono desafiante poco después alcanzar el límite de peso de 135 libras. "Alguien que lo llame", disparó.

Lo que nadie sabía era que Sparrow no se presentó al pesaje porque horas antes había sido detenido por la Policía, ya que tenía una orden de arresto por violencia doméstica desde abril, presuntamente por usar un arma de fuego después de que su mujer le arrojó su ropa por la ventana tras una discusión. El púgil oriundo de Philadelphia no sabía que estaba en problemas legales hasta que aterrizó en Los Ángeles. Según su promotor, Russel Peltz, nunca se le notificó que tenía una orden de arresto.

Según informó el periódico Los Ángeles Times, Sparrow había salido a correr cerca del hotel en el que se hospedaba para perder las últimas libras pasar con éxito por la báscula para su combate peso ligero, fue allí cuando la Policía comenzó a seguirlo. Finalmente lo arrestaron y llevado a la cárcel central de Los Ángeles.

"Nos habían asegurado que todo estaba bien, que Avery podría pelear porque había resulto su problema con un juez del distrito en Philadelphia. De repente, fue arrestado hoy, lo cual fue un gran golpe. Se lo notificamos al equipo de Ryan y le contamos podían pelear con Romero Duno, pero su equipo no se mostró dispuesto", dijo Eric Gómez, presidente de la promotora Golden Boy, en diálogo con Los Angeles Times.





Poco después, Ryan García utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un fuerte comunicado, furioso por todo lo que había sucedido y por la versión que corría de que él no quería pelear con Duno, un peleador filipino

"¡Estoy publicando esto para aclarar todo! No tenía idea de que Avery (Sparrow) tenía una orden de arresto. Y después del pesaje, no me ofrecieron pelear contra Romero Duno. Mis fanáticos vienen a ver la pelea por mí y estoy agradecido… ¡Pero me han tratado como una mierda! ¡No dejaré que me sigan jodiendo! ¡Inventaron que tenía miedo de pelear contra Duno! ¡Pelearía con él y pondría todo en la mesa para que podamos pelear mañana en la noche! Vamos a terminar la pelea, ¿o todavía no tengo valor?", escribió 'King' García.

Pese a este mensaje, el ex peleador Oscar De La Hoya, CEO de Golden Boy Promotions, aseguró que no hay ninguna disputa entre ellos: "La relación de un boxeador con su promotor siempre será como un matrimonio. Nunca eres feliz todo el tiempo, pero cuando lo eres, las cosas son increíbles. Todo es genial (con Ryan García). Queremos lo mejor para él y conseguirle lo que quiere."

Todo indica que finalmente Ryan García no peleará con nadie, aunque el resto de la cartelera seguirá sin modificaciones y el evento donde el campeón invicto mexicano Jaime Munguia irá por una nueva defensa de su título de peso mediano ligero de la OMB.





Fuente: www.infobae.com