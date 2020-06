Arturo Vidal, encantado de jugar para las Águilas del América

España.- El jugador chileno Arturo Vidal está pensando muy a fondo en donde podría culminar su trayectoria en el mundo futbolístico y es que la estrella del Barcelona de España, ha sido el centro de atención de varios clubes del continente americano, donde destacan las Águilas del América y el “Rey” también ha sido atraído por el “nido”.

Vidal también ha declarado que estaría encantado de poder formar parte de la plantilla del club de Coapa, pues afirma que desprenderse de Europa para poder conquistar el territorio azteca sería el plus perfecto para cerrar con broche de oro su carrera, aunque también se ha interesado por jugar con otras escuadras como el Flamengo de Brasil y Boca Juniors de Argentina.

Pero al parecer las Águilas sin duda alguna es de las opciones más fuertes de Vidal, ya que dentro de la institución también se encuentra su compañero de la Selección de Chile, Nicolás Castillo, con quien mantiene una cercana relación y otras figuras como Iván Zamorano, también han pasado por las filas del conjunto mexicano.

“Claramente, en cada país tengo un equipo preferido. En Brasil tengo al Flamengo, que me encanta. Tengo a mi amigo Rafa que hablamos, me cuenta y tuve a Renato también. En el América de México tengo a Nico Castillo y Zamorano. Son equipos que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento se me da jugar en cualquier de esos tres equipos sería espectacular”, declaró.

Aunque Boca Juniors parece ser el que mantiene la delantera si se tratara de elegir, ya que se destaca ser por uno de los mejores equipos de América por sus grandes logros dentro de las competencias internacionales como la Copa Libertadores, donde se han ganado el trofeo en siete ediciones.

"Todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí, no tuve la suerte de jugar en La Bombonera, por Colo Colo ni ningún equipo y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente. Boca, todos sabemos lo ganadores que son, la gente, sería un sueño, pero estoy tranquilo”, destacó.

Fuente: www.elimparcial.com