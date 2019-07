Asegura asociación que ayudó a futbolista tras abuso sexual

Ciudad de México.- Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), asegura que ellos sí ayudaron a "Bernardo N" pues tramitaron la salida del jugador del Veracruz, aunque la familia del jugador opine lo contrario.

El exjugador de la Sub 20 de los Tiburones Rojos sufrió un presunto abuso sexual de parte del representante de jugadores y fiscal de Boca del Río, Ángel Fuentes Olivares.

Para Ortiz, el que la AMFpro haya liberado los derechos del jugador para que pudiera salir del Veracruz es suficiente para decir que cumplieron, aunque el muchacho debiera renunciar a sueldo, liquidación, y hasta hoy sufra el rechazo de tres equipos luego de que Fidel Kuri, presidente del Veracruz, hiciera público su nombre.

"Nosotros hacemos todos los trámites correspondientes para que el jugador ('Bernardo N') se vaya libre a Coyotes de Tlaxcala, eso fue en diciembre de 2018", comentó Ortiz en entrevista con CANCHA.

Al consultarle sobre el porqué la Asociación no hace nada cuando el Veracruz condicionó la liberación del jugador a que no recibiera sueldo ni finiquito, el directivo aclaró que la asociación sólo puede intervenir si se presenta una controversia.

"Si nosotros hubiéramos llevado el caso y hay una controversia como tal, entonces sí actuamos, pero no hubo controversia porque el jugador fue libre, ¿en qué términos?, ahí lo dicen ellos", aseguró.

Ortiz descarta que la AMFpro vaya a realizar protocolos entre los equipos para evitar más casos como el de 'Bernardo N' pues, según él, éstos deben venir de las familias.

"Pasa en muchos lados, protocolos de protección y todo, yo creo que también hay protocolos desde la casa, desde la casa saber que hay muchas cosas, eso ya es algo que no deja en la parte de que tenga que haber un protocolo de la Asociación para que no vuelva a pasar".

Según el directivo, no importa que en los medios se den a conocer anomalías en contra de jugadores, no es suficiente que varios futbolistas que hayan sufrido el mismo trauma que "Bernardo N" lo hagan público, ni siquiera si un equipo es señalado reiteradamente por abusos, la AMFpro no intervendrá si no hay una controversia de por medio.

En su página web, la AMFpro presume la siguiente misión: "Representar y proteger los intereses de los futbolistas profesionales en México, a través de la materialización de diversas acciones coordinadas, en aras del respeto a su dignidad, honorabilidad, integridad, salud, seguridad y libertad, al promover, fomentar y estimular su profesionalización".

Según lo expresado por Álvaro Ortiz, les falta agregar que para que eso suceda es indispensable una controversia sin importar si hay coacción sobre el jugador.