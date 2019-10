Así se presentan los Astros y Nacionales en la Serie Mundial

Calendario: (Hora del Este en EEUU) Juego 1, martes, en Houston, 8:08 p.m.; Juego 2, miércoles, en Houston, 8:07 p.m.; Juego 3, viernes, en Washington, 8:07 p.m.; Juego 4, sábado, en Washington, 8:07 p.m.; x-Juego 5, domingo, 27 de octubre, en Washington, 8:07 p.m.; x-Juego 6, martes, 29 de octubre, en Houston, 8:07 p.m.; x-Juego 7, miércoles, 30 de octubre, en Houston, 8:08 p.m.

x-de ser necesario

Temporada regular: No se enfrentaron.

Posibles alineaciones:

Nacionales: SS Trea Turner (.298, 19 jonrones, 57 impulsadas, 37 dobles, 35 robos, 96 anotadas), JD Adam Eaton (.279, 15, 49, 15 robos, 103 anotadas), 3B Anthony Rendón (.319, 34, 126, 44 dobles, 117 anotadas, 1.010 OPS), JI Juan Soto (.282, 34, 110, 110 anotadas, .949 OPS), 2B Howie Kendrick (.344, 17, 62), 1B Ryan Zimmerman (.257, 6, 27 en 52 juegos), BD Asdrúbal Cabrera (.260, 18, 91 en 131 juegos con Texas y Washington) o Matt Adams (.226, 20, 56, 115 ponches, 310 turnos en 111 juegos), C Kurt Suzuki (.264, 17, 63) o Yan Gomes (.223, 12, 43 en 97 juegos), JC Víctor Robles (.255, 17, 65, 28 robos).



Astros: JC George Springer (.292, 39, 96), 2B José Altuve (.298, 31, 74), JI Michael Brantley (.311, 22, 90, 40 dobles), 3B Alex Bregman (.296, 41, 112, 37 dobles, 119 boletos, 122 anotadas), 1B Yuli Gurriel (.298, 31, 104, 40 dobles), SS Carlos Correa (.279, 21, 59 en 75 juegos), BD Yordan Álvarez (.313, 27, 78 en 87 juegos), C Martín Maldonado (.213, 12, 27 en 105 juegos con Reales, Cachorros y Astros) o Robinson Chirinos (.238, 17, 58), JD Josh Reddick (.275, 14, 56).

Posibles rotaciones:

Nacionales: PD Max Scherzer (11-7, 2.92 promedio de carreras limpias, 243 ponches, 172 1/3 IP), PD Stephen Strasburg (18-6, 3.32, 251 ponches, líder de su liga con 209 innings en 33 aperturas), PI Patrick Corbin (14-7, 3.25, 238 ponches, 202 IP), PD Aníbal Sánchez (11-8, 3.85).



Astros: PD Gerrit Cole (20-5, líder de efectividad de la Americana con 2.50, 326 ponches), PD Justin Verlander (21-6, 2.58, tope personal con 300 ponches, líder de las mayores con 223 IP), PD Zack Greinke (18-5, 2.93 con Arizona y Houston), PD José Urquidy (2-1, 3.95 en 9 juegos, 7 aperturas) o PI Wade Miley (14-6, 3.98).

Relevistas:

Nacionales: PD Daniel Hudson (6-3, 3.00 PCL, 2 salvados con Toronto; 3-0, 1.44, 6 salvados con Washington), PI Sean Doolittle (6-5, 4.05 PCL 29/35 salvados), PD Tanner Rainey (2-3, 3.91), PD Fernando Rodney (0-2, 9.42 con Oakland; 0-3, 4.05, 2 salvados con Washington), PD Javy Guerra (3-1, 4.66, 2 salvados con Toronto y Washington), PI Roenis Elías (4-2, 3.96, 14 salvados con Seattle y Washington; 14 salvados con Seattle esta temporada), PD Austin Voth (2-1, 3.30 en 9 juegos, 8 aperturas).



Astros: PD Roberto Osuna (4-3, 2.63, 38/44 salvados), PD Will Harris (4-1, 1.50), PD Ryan Pressly (2-3, 2.32), PD Brad Peacock (7-6, 4.12), PD Joe Smith (1-0, 1.80), PD Josh James (5-1, 4.70), PD Héctor Rondón (3-2, 3.71), PD Bryan Abreu (0-0, 1.04, 13 ponches, 8 2/3 IP en 7 juegos).

Duelos:

Primer enfrentamiento de postemporada entre los equipos, que comparten un complejo de primavera inaugurado en 2017 en West Palm Beach, Florida. Los Nacionales ganaron cinco de los seis juegos en la Liga de la Toronja este año.

Es la primera presentación en una Serie Mundial para la franquicia de los Nacionales, que comenzó como los Expos de Montreal en 1969 y se mudó a Washington previo a la campaña de 2005. La última vez que la capital federal tuvo a un campeón de liga fue con los Senadores en 1933. El único campeonato de Serie Mundial fue en 1924. Los Astros disputan su tercera Serie Mundial y van por su segunda corona tras vencer a los Dodgers como visitantes en un séptimo juego hace dos años. Houston tiene la ventaja de local tras conseguir el mejor récord durante la temporada regular.

Los Astros partieron favoritos 2-1 en las casas de apuestas en Las Vegas.

Washington, que se clasificó a los playoffs con un comodín, llega con seis días de descanso tras barrer en cuatro juegos a los Cardenales en la serie de campeonato de la Nacional. Houston tuvo dos días libres luego de doblegar a los Yanquis en seis juegos. El año pasado, Boston tuvo dos días más de descanso que los Dodgers y se consagró campeón. Previo a ello, los últimos nueve campeones fueron equipos con menos descanso.

Scherzer y Verlander fueron compañeros en Detroit de 2010 al 14. Ganaron cuatro títulos de división seguidos con los Tigres, disputando la Serie Mundial en 2012 que perdieron ante San Francisco. También ganaron el premio Cy Young con Detroit. Rendón nació y creció en Houston; estudió en una escuela secundaria muy cerca del Minute Maid Park, y vive en los suburbios de la ciudad durante el receso invernal.

Los abridores de los Astros compilaron una foja de 79-37 y lideraron las mayores en victorias. Los de Washington fueron cuartos con 66-36, y quedaron segundos con efectividad de 3.53. Houston fue tercero con 3.61. Los abridores de los Nacionales tiraron 938 2/3 innings, segunda máxima cantidad en las mayores. Los Astros quedaron cuartos 907 1/3. Además, los abridores de Houston encabezaron las mayores en ponches (1.063), y los de los Nacionales fueron segundos con 1.010.

La efectividad del bullpen de Houston fue de 3.75, la segunda mejor de las mayores detrás de los Rays. Los Astros fueron el mejor equipo en casa este año, con foja de 60-21 y van 5-1 en los playoffs. Washington ha ganado cuatro de cinco como visitante en la postemporada.

Apuntes

— Ases. En esta era de equipos que dependen tanto del bullpen, ambos equipos cuentan con formidables rotaciones. Cole tiene foja de 19-0 en sus últimas 25 salidas y no pierde desde el 22 de mayo, incluyendo 3-0 en los playoffs. Si gana en el primer juego, tendría la racha más larga de victorias de un pitcher en un año. Strasburg ostenta efectividad de 1.10 en 41 innings de postemporada. Ambos podrán ser agentes libres tras el clásico.

— Esquina caliente. Cada equipo cuenta con un candidato al Jugador Más Valioso (MVP) en la tercera base. Rendón fue el líder de impulsadas de las mayores y quedó tercero en su liga con un OPS de 1.010. Se ha mantenido encendido en los playoffs, con promedio de .375, 5 hits de extrabase y 7 remolcadas. Bregman fue tercero en la Americana con un OPS de 1.015, y batea para .257 con un jonrón, 3 dobles, 4 impulsadas y 10 anotadas en los playoffs. Los Yanquis le esquivaron dándole siete boletos. También son excelentes a la defensiva.

— Los Viejos. Los Nacionales han ganado 16 de sus últimos 18 juegos, y son un equipo veterano. Contrastan en tiempos en los que los equipos prefieren rosters más juveniles. "Los Viejos" de Washington incluyen a Kendrick y Suzuki, de 36 años, junto a Scherzer, Sánchez y Zimmerman, todos con 35. Y Rodney, con 42, es el jugador activo más longevo en las mayores. Fue así que Washington tuvo el equipo más veterano de las mayores esta temporada, con un edad promedio apenas por debajo de los 31. Houston no se queda muy atrás, tercero en edad promedio al superar los 30. El roster de los Astros incluye a seis jugadores de al menos 35 años, entre ellos Verlander y Greinke.

— El Enano Gigante. Altuve no deja de asombrar. El MVP de la serie de campeonato de 2017 llevó a Houston a otra Serie Mundial con su jonrón ante Aroldis Chapman para dejar en el terreno a los Yanquis en el noveno inning del sexto juego. Bateó para .348 con 2 jonrones para obtener el MVP. Batea para .349 con 5 jonrones, 3 dobles, 8 impulsadas, 10 anotadas y OPS de 1.184 en octubre.