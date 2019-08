Astro del hockey ruso Kuznetsov, suspendido por cocaína

Ginebra (AP) — Evgeny Kuznetsov, el centro de los Capitals de Washington de la NHL, fue suspendido del equipo nacional de hockey de Rusia por cuatro años tras arrojar positivo por cocaína en un análisis en el campeonato mundial.



Kuznetsov dio positivo en un control antidopaje luego que se le tomó una muestra el 26 de mayo, el día que Rusia ganó la medalla de bronce al vencer a la República Checa en Eslovaquia, informó el viernes la federación internacional.



El día anterior, Rusia había perdido en semifinales contra el eventual campeón, Finlandia.



La suspensión no impide que Kuznetsov juegue en la NFL, que cataloga a la cocaína como un problema de abuso de drogas y no dopaje.



"Me siento absolutamente terrible por haberlos decepcionado”, dijo Kuznetsov dijo en una declaración publicada por la NHL para los dueños y fanáticos de los Capitals.



"Entiendo que la única forma en que puedo recuperar la confianza de ustedes es asumir control de mi situación y mis acciones a partir de este punto”, dijo el jugador de 27 años, a quien le quedan seis años en un contrato de 62,4 millones de dólares que firmó en 2017.



La NHL dijo que Kuznetsov acordó reunirse con el comisionado Gary Bettman antes del inicio de la pretemporada y se someterá a análisis regularmente.



"Aquí, entendemos que el señor Kuznetsov ha solicitado voluntariamente ayuda a través del programa de educación y terapia proveído en la NHL y el sindicato de jugadores en el contrato colectivo”, dijo el vicecomisionado Bill Daly.