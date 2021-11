Atlas debe ser inteligente ante Monterrey, advierte Cocca

Agencias

Si existe una cosa que no quita el sueño en Atlas es saber si parte o no como favoritos en la serie de Cuartos de Final contra Monterrey. De hecho, el técnico de los Zorros Diego Cocca, le restó presión a su plantilla reconociendo que es Javier Aguirre junto a sus muchachos los que parten como candidatos principales a estar en Semifinales, pero advierte, los partidos deben jugarse primero.

"Si vemos jugador por jugador, el favorito es Monterrey; si vemos técnico por técnico, el favorito es Monterrey, sin duda. Ahora, los partidos hay que jugarlos. Es un tema de la gente, si creen que el favorito es Monterrey, está bien. Si vamos a los números o a fundamentar esto, Monterrey es un equipo que viene logrando campeonatos durante muchos años. En este semestre salió campeón, está clarísimo que tiene un equipo competitivo y es favorito en esta serie. No nos interesa eso, nos interesa lo nuestro”, dijo.

"Cocca descartó que la desaparición del gol de visitante sea un factor que cambie su propuesta en esta llave, no obstante, hizo énfasis en que son los Regios los que deben salir a buscar el marcador considerando que el criterio de desempate es la posición en la tabla y ahí los Zorros tienen ventaja.

"Lo que pienso es que no nos cambia el planteamiento, lo que sí debemos ser inteligentes. Monterrey nos debe ganar y eso no quiere decir que estaremos en la cancha pasivos o esperando que Monterrey haga mal las cosas. Tenemos una identidad que vamos a respetar, un equipo intenso, dinámico, que presiona al rival, que juega en campo contrario y se expone a las contras. Este rival juega bien con espacios y hay que ser inteligente. No se define el miércoles, se define el sábado”, dijo.

Esta será la cuarta ocasión en que los dos equipos se vean las caras en serie de Liguilla, en las anteriores tres, Monterrey terminó victorioso, la única ocasión que Atlas ganó una llave ida y vuelta, fue en el año 1996 y lo hizo en la fase de repesca.