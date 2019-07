Atlas, un reto personal para Vargas

Guadalajara.- Camilo Vargas estaba consolidado con el Deportivo Cali, la afición lo idolatraba y es seleccionado de Colombia, entonces, ¿para qué venir al Atlas? Simple: buscaba un desafío.

De cara a la Jornada 2, en la que el Atlas visitará hoy al Morelia, Vargas habló para CANCHA. Tiene muy claro que venir al futbol mexicano lo sacó de su zona de confort.

Esta noche será titular por segunda ocasión en la portería rojinegra. La Liga MX lo reconoció como el mejor guardameta en la fecha inaugural.

"Es un momento importante de mi carrera. Siento que venir al Atlas puede ser un paso adelante. Estaba muy consolidado en mi club y es un reto personal venir a competir a una Liga extranjera y eso hizo que tomara la decisión de venir", explicó.

"Como profesional te trazas metas; como persona quieres retos. Esto tiene daños colaterales: salir del país, tus hijos y tu familia, afortunadamente o desafortunadamente, ellos te siguen por un sueño personal".

Tiene más de un mes en los Rojinegros, pero no necesitó más tiempo para darse cuenta que el club necesita un título y eso aún más lo seduce.

"Te preparas para ganar, para conquistar los títulos. Todos sabemos lo que ha significado el Atlas en la historia del futbol mexicano y el peso que tiene la historia del club por no conseguir un título desde hace mucho tiempo. Eso te genera un mayor compromiso y una mayor motivación, porque, si logras un título, vas a quedar en la historia", añadió.

Durante la entrevista fijaba su mirada en una de las canchas de entrenamiento. Está consciente de que el técnico Leandro Cufré lo ve como uno de los máximos referentes de la plantilla.

"Siempre he creído que no hay mejor que el ejemplo. Tú puedes hablar muy bonito y decir muchas cosas, pero si en tu vida o en tu concepción de la vida haces cosas diferentes, se te van las palabras", expuso.

Bajo el entendido de que la afición tiene muy altas expectativas por la nueva administración, Vargas buscará ayudar al equipo a que regrese a la Liguilla.

"La gente espera no sólo muchas cosas de Camilo, sino también del grupo, esperamos ir paso a paso para poder conseguir los objetivos que tenemos", concluyó.