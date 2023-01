Atletas perderían ciclo olímpico por obedecer a Ana Guevara

CDMX.- La Conade actuó y el Comité de Estabilización informará a World Aquatics.

Sin permiso de utilizar el celular y de "sorpresa", atletas y entrenadores de deportes acuáticos acudieron a la Conade para una reunión con Ana Guevara, en la que se les avisó que "cerrarían cortina" a sus disciplinas.

La Ley Mordaza evitó que los asistentes grabaran la conversación, pero no que confirmaran que se les amenazó con detener el pago de salarios, becas deportivas y todo el apoyo económico para viajes y competencias, hasta que no se resuelva el caso de Kiril Todorov, la Federación Mexicana de Natación y el Comité de Estabilización instaurado por World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos a nivel internacional.

Por lo pronto, el Comité de Estabilización informará a la renovada Federación Internacional de Natación, ahora WA, sobre la audiencia donde la Conade condicionó a deportistas y entrenadores para reconocer a la FMN de Todorov, quien fue desconocido desde hace un año por el organismo internacional.

Múltiples deportistas de disciplinas acuáticas consultados por este medio confirmaron que Guevara, directora de la Conade, les condicionó el apoyo económico si acuden a selectivos convocados por el Comité de Estabilización, el cual ella no reconoce, pues mantiene su respaldo a Todorov.

De acatar las órdenes de la Conade, los deportistas estarían perdiendo su oportunidad de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en El Salvador, y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023; estos últimos otorgan plazas a París 2024.

Jorge Pulido, presidente del Comité de Estabilización, confirmó a CANCHA que mantiene contacto permanente con el organismo internacional y espera reunirse con los deportistas en próximos días.

"Se tendrá que hacer un reporte, porque seguramente tendremos información de los atletas y las organizaciones deportivas en México. Tenemos un diálogo permanente con FINA y comentamos todo lo que sucede. Lo que quiere FINA es que el deporte acuático se regularice.

"Debería haber una reunión entre el Comité Olímpico Mexicano y la Conade, nosotros no manejamos dinero. Lo que me importa es que los atletas puedan participar en las competencias internacionales para que se pueda clasificar al ciclo olímpico de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos", dijo Pulido, quien fue nombrado en el cargo desde junio del año pasado.

'Se me hace un acto inmoral'

Condicionar becas económicas o cualquier otro apoyo a deportistas es un acto inmoral consideró la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá.

Aunque no cree que la titular de la Conade, Ana Guevara, haya amenazado con retirarle los estímulos mensuales y prohibirle el acceso a sus instalaciones, como el CNAR, a clavadistas y entrenadores que quieran acudir al selectivo nacional para Juegos Centroamericanos y Panamericanos convocado por la Comisión de Estabilización, la cual opera como si fuera la Federación Mexicana de Natación (FMN), la dirigente confia en que los malos entendidos que se tienen tras el desconocimiento de Kiril Todorov como federativo se resuelvan sin afectar a los deportistas.

"No creo que la directora lo haya hecho, se me hace un acto inmoral jugar con el apoyo de los atletas porque ellos ya se lo ganaron. No he platicado con ningún atleta o entrenador, algunos me han pedido reuniones y escuchare sus inquietudes y buscaremos una alternativa de solución a los problemas" dijo Alcalá.

"El desconocimiento a la persona que era el titular de la FMN fue hecho por la Federación internacional (World Aquatics, antes FINA) y en ese sentido nosotros como COM siempre estaremos en respeto a la Carta Olímpica, y ella dice que nosotros no podemos discriminar ni violar los derechos humanos de los atletas. No puedo y no debo cometer un acto inmoral hacia un atleta", apuntó.

Se resiste Conade a una vida sin Todorov

La Comisión de Estabilización en la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue instituida por World Aquatics (antes FINA), organismo rector de los deportes acuáticos en el orbe, tras el desconocimiento de Kiril Todorov como presidente de dicho organismo en enero de 2022, por irregularidades estatutarias en sus procesos de elección y anomalías financieras y administrativas.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) acató la determinación y colaboró en la instalación de dicha Comisión, pero la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, ha dicho que ella solo reconoce al organismo encargado de esas disciplinas en el País, que es la FMN y en consecuencia a su consejo directivo, independientemente de que a Todorov se le sigue en México un proceso por peculado, por lo que solo atiende las resoluciones de la Federación y puede canalizar recursos a través de ella.

Sin embargo, las Federaciones internacionales reconocen a sus pares nacionales, siempre que los Comités Olímpicos en cada País las avalen y viceversa. En este caso, el COM lo hace con la Comisión de Estabilización.

Al ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos parte el ciclo olímpico, el COM tiene la facultad de inscribir a deportistas a estas competencias, apegándose además a lo que determina la Carta Olímpica en cuanto a reconocimientos y defensa de los deportistas.

Riesgo latente

La posibilidad de que los clavados y todas las disciplinas acuáticas tricolores, queden fuera de París 2024 es real, porque la Comisión de Estabilización puede notificar a World Aquatics (WA) interferencias o impedimentos para operar e integrar selecciones nacionales y entonces el organismo internacional podría suspender a México, o en el mejor de los casos permitir a los seleccionados nacionales competir pero no bajo la bandera del País.

Mientras no se integre otra federación nacional de natación, el Comité de Estabilización es el único que puede inscribir a los exponentes tricolores de disciplinas acuáticas a los Mundiales de WA, y en el caso de justas del Ciclo Olímpico, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Olímpicos es el Comité Olímpico Mexicano (COM) el único facultado para ese trámite.

Las opciones para clasificar a París 2024 en los clavados son las siguientes:

Pruebas individuales

- Ubicarse ente los 12 mejores del Mundial de Natación de Fukuoka 2023

- Proclamarse campeones del torneo continental, en este caso los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

- Ser de los 12 mejores de la justa del orbe de 2024 en Doha

Pruebas sincronizadas

- Subir al podio del Mundial de Natación de Fukuoka 2023

- Colocarse entre los 4 mejores de la justa del orbe de Doha 2024.